Белоусов о Панарине: «Ходит с кнопочным телефоном – балуется, бзик у него такой. Не хочет читать новости, абстрагировался от всего. Только о хоккее думает»

Георгий Белоусов рассказал о своей реакции на лысого Артемия Панарина.

Форвард « » минувшим летом радикально сменил имидж. Российский хоккеист расстался с длинными кудрявыми волосами и побрился налысо.

– Ваш друг Артемий Панарин приезжал в Россию в этом году. Виделись с ним?

– Да, в Челябинске, встретились в парке Гагарина, поболтали. У него все нормально.

– Удивились его обновленному внешнему виду?

– Мне сначала пацаны сообщили: «Видели Панарина, он лысый!» Я говорю: «В смысле лысый? Он же с волосами был!» Не мог поверить, какая-то шутка что ли.

Приезжает – и правда лысый. Говорю ему: «Ты что, зек?» Посмеялись, он шутки понимает. Говорит, захотел сменить имидж. Кепку надел – и нормально.

– В Челябинске его все равно узнавали?

– Да, в парке Гагарина узнавали – даже лысым. Приходили фотографироваться, раза три-четыре. Думаю, с шевелюрой его точно бы там раздербанили.

– За время жизни в Америке он изменился?

– Простой он парень. Мне сложно говорить о том, изменился ли он. У него совсем другая жизнь. В основном в Америке время проводит, сюда в отпуск приезжает.

Сейчас меньше стали общаться, у него еще телефон, на который не дописаться, не дозвониться. Бзик у него такой, ходит с кнопочным телефоном – балуется. Я ему в Америку не собираюсь звонить. У него денег много – пусть и звонит.

– Отдыхает от интернета?

– По-моему отдыхает от всего. Не хочет ничего читать, никакие новости. Просто абстрагировался от всего. Только о хоккее думает.

Вот он приехал, и я ему говорю: «Ты знаешь, где находится такой-то ресторан?» – «Не знаю» – «А как ты доберешься?» – «Раза два-три остановлюсь, спрошу у прохожих». Вот он так и доехал – несколько раз останавливался и людей спрашивал.

С другой стороны, это и правильно. Молодец – находит способы, чтобы развивать свой мозг, – сказал нападающий « » .

Артемий Панарин: «Я устал от информации. Взял Nokia без интернета, сейчас у меня отходняк. Кайф, ничего не тревожит»