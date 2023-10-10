Белоусов о Назарове: «В «Витязе» за животы хватались – он такие «коры» травил. Разминались, он подходит: «Что вы пинаете? Возьмите иконку и в туалете молитесь, чтобы в игре не насрать!»

Георгий Белоусов вспомнил о работе с Андреем Назаровым в «Витязе».

– В «Витязе» стал вас к подпускать?

– Я начал еще при Майке Крушельницки, потом его сменил Алексей Ярушкин. Когда Назаров пришел, он меня сразу подтянул в первую команду, и все закрутилось, завертелось.

– Что вам дала работа с Назаровым?

– У него, на самом деле, смекалка работает на сто процентов. Такой человек, что любит посмеяться, пошутить. Аж за животы хватались – такие «коры» травил. Как Назаров шутит, никто больше не умеет.

Вот мы в Чехове возле льда разминались. Назаров подходит и говорит: «Ну что вы здесь пинаете? Возьмите иконку и в туалете молитесь, чтобы в игре сегодня не насрать!»

Заряжал нас эмоциями. По-своему мотивировал. Если даже обзывал тебя, не нужно принимать это близко к сердцу – наоборот, надо взбодриться.

– И тафгаи в « » были веселые ребята?

– Все хорошие, веселые, адекватные ребята были. Это что касается жизни, в хоккее – по-другому. Вообще время веселое было, крутые воспоминания. Иногда, бывает, ляжешь и начнешь вспоминать с улыбкой.

– Много тогда обсуждали эту команду…

– Кто кому набил морду? Потом уже не обращаешь внимания на это. Посмеялся, послушал, пошел дальше. Пристальное внимание к команде нужно было просто принять, – сказал нападающий «Сибири» Георгий Белоусов.