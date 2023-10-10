Белоусов о Назарове: «В «Витязе» за животы хватались – он такие «коры» травил. Разминались, он подходит: «Что вы пинаете? Возьмите иконку и в туалете молитесь, чтобы в игре не насрать!»

Теги Сибирь Витязь Андрей Назаров КХЛ Георгий Белоусов брань контент Хоккей

Георгий Белоусов вспомнил о работе с Андреем Назаровым в «Витязе».

– В «Витязе» Андрей Назаров стал вас к КХЛ подпускать?

– Я начал еще при Майке Крушельницки, потом его сменил Алексей Ярушкин. Когда Назаров пришел, он меня сразу подтянул в первую команду, и все закрутилось, завертелось.

– Что вам дала работа с Назаровым?

– У него, на самом деле, смекалка работает на сто процентов. Такой человек, что любит посмеяться, пошутить. Аж за животы хватались – такие «коры» травил. Как Назаров шутит, никто больше не умеет.

Вот мы в Чехове возле льда разминались. Назаров подходит и говорит: «Ну что вы здесь пинаете? Возьмите иконку и в туалете молитесь, чтобы в игре сегодня не насрать!»

Заряжал нас эмоциями. По-своему мотивировал. Если даже обзывал тебя, не нужно принимать это близко к сердцу – наоборот, надо взбодриться.

– И тафгаи в «Витязе» были веселые ребята?

– Все хорошие, веселые, адекватные ребята были. Это что касается жизни, в хоккее – по-другому. Вообще время веселое было, крутые воспоминания. Иногда, бывает, ляжешь и начнешь вспоминать с улыбкой.

– Много тогда обсуждали эту команду…

– Кто кому набил морду? Потом уже не обращаешь внимания на это. Посмеялся, послушал, пошел дальше. Пристальное внимание к команде нужно было просто принять, – сказал нападающий «Сибири» Георгий Белоусов

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9 комментариев

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Goodvin55
Ну в принципе ничего неожиданного, уровень интеллекта Назарова и так всем известен.
+30
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Bartez1986
вот это уровень юмора!
+18
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+18
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Machine Head
Сейчас Назаров коры выдает по Роману Борисовичу до слез. За животы хватаемся .
+17
-1
+16
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Кирилл Попов
До слез..
+16
-1
+15
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ЭХ
не понял, где смеяться? я про шутку Назарова...
+4
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AERN
накидали бы ему, вас много он один.
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каток Третьяка
вот это кора, ржал так, что соседи мне свет отключили
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crazymaks
Ответ ЭХ
не понял, где смеяться? я про шутку Назарова...
в туалете смеяться))
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