Плющев о Рендуличе в СКА: «Клуб ничего не нарушил. Под дулом пистолета хорвата никто в Петербург не тащил»

Теги СКА болельщики Владимир Плющев КХЛ Сочи Борна Рендулич Хоккей

Владимир Плющев не видит никаких проблем в новом обмене между СКА и «Сочи».

Вчера состоялась очередная сделка – клуб из Петербурга выменял у южан Борну Рендулича, отдав Марата Хуснутдинова.

– Ничего крамольного в этом трансфере нет. Существует регламент. В соответствии с ним, СКА ничего не нарушил. Забрали игрока, который им был нужен. Под дулом пистолета хорвата никто в Петербург не тащил. Рендуличу сделали предложение, которое его устроило. С юридической стороны вопросов нет никаких.

– Болельщики «Сочи» только возмущаются. Накануне даже ролик записали, обращенный к руководству клуба, чтобы не забирали лучших игроков у «Сочи».

– Это понятно совершенно. Болельщикам обидно, что СКА забрал одного из лучших хоккеистов «Сочи». Тем более «Сочи» сейчас прилично играет, народ ходит на трибуны. Но СКА из других клубов тоже пригласил игроков, их болельщикам тоже обидно. При этом клуб из Петербурга не нарушил закон. Просто воспользовался свои правом.

Если руководство КХЛ считает, что нужен какой-то закон, который защищал бы маленькие клубы от того, что у них переманивают игроков, они должны его продумать и вынести на обсуждение. Пока СКА поступает так, как разрешает регламент, в чем его обвинять? – сказал заслуженный тренер России. 

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18 комментариев

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J-12
ну Рендулича может нет. А руководству Сочи?
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paster_bibo
Ну если главным оправдание трансфера служат слова "клуб ничего не нарушал и игрока под дулом пистолета никто не тащил". То это 100% неадекватная ситуация которая должна рассматриваться на уровне лиги. Т.к. по ходу сезона на первом году контракта из клуба который борется за плейофф забирают за мешок картошки игрока со статкой очко за игру. Такого не должно быть в нормальной лиге когда с одной стороны забирают лидера а с другой отдают хоть и молодого игрока но с мотивировкой что у него появится игровое время. Как по мне такие трансферы лига должна рубить если планирует бороться с фарм-клубами внутри КХЛ.
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Nomer22
Личный паж Романа Борисовича выступил.
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Сергей Орлов
Плющев как всегда прикинулся шлангом)
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Пинающий Достоинства
Ответ paster_bibo
Ну если главным оправдание трансфера служат слова "клуб ничего не нарушал и игрока под дулом пистолета никто не тащил". То это 100% неадекватная ситуация которая должна рассматриваться на уровне лиги. Т.к. по ходу сезона на первом году контракта из клуба который борется за плейофф забирают за мешок картошки игрока со статкой очко за игру. Такого не должно быть в нормальной лиге когда с одной стороны забирают лидера а с другой отдают хоть и молодого игрока но с мотивировкой что у него появится игровое время. Как по мне такие трансферы лига должна рубить если планирует бороться с фарм-клубами внутри КХЛ.
Абсолютно поддерживаю! Вот адекватно как этому возразить?? СКА замучили уже за мешок картошки туда-сюда игроков в лиге гонять
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ЧакЧак
город просыпается .....ждем следующего адвоката
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zenitka
Понятное дело,если легионеру предложили больший контракт,он согласится.Ему все равно,за какой клуб играть.Но с точки зрения нашего чемпионата,я понимаю болельщиков других клубов.Такого беспредела быть не должно,чтобы выдергивать лучших игроков из других клубов во время турнира
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HockeyMan
А если сейчас Спартак захочет взять Мичкова и его желание будет совпадать, Сочи его отдаст?))
Вот в этом то и разница, что у Сочи и Ска формально один владелец)
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chto s licom?
это шИзОфРеНия
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спокойный
Пока мы, хоккейные пенсионеры, на содержании у Ромы - в чем его обвинять?
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paster_bibo
Ответ Илья Храпонов
Скажу даже больше, Хуснутдинов ушел в скрытую аренду... как только он начнёт играть хорошо, его тут же заберут обратно!
Это уже отдельный вопрос. По скрытым арендам. С этим тоже надо бороться. Пора бы уже запрещать обмены в стиле туда-сюда-обратно. Хотя бы в пределах одного контракта....
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IS
Ответ paster_bibo
Ну если главным оправдание трансфера служат слова "клуб ничего не нарушал и игрока под дулом пистолета никто не тащил". То это 100% неадекватная ситуация которая должна рассматриваться на уровне лиги. Т.к. по ходу сезона на первом году контракта из клуба который борется за плейофф забирают за мешок картошки игрока со статкой очко за игру. Такого не должно быть в нормальной лиге когда с одной стороны забирают лидера а с другой отдают хоть и молодого игрока но с мотивировкой что у него появится игровое время. Как по мне такие трансферы лига должна рубить если планирует бороться с фарм-клубами внутри КХЛ.
Лига должна рубить))) ручная контора Ротенбергов, а не лига, с ручным руководством. Наверно есть только несколько больших команд, которые могут не отдать игрока. Остальные команды фикция, что сверху скажут то и сделают, кто там будет рубить)
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Илья Храпонов
Ответ paster_bibo
Ну если главным оправдание трансфера служат слова "клуб ничего не нарушал и игрока под дулом пистолета никто не тащил". То это 100% неадекватная ситуация которая должна рассматриваться на уровне лиги. Т.к. по ходу сезона на первом году контракта из клуба который борется за плейофф забирают за мешок картошки игрока со статкой очко за игру. Такого не должно быть в нормальной лиге когда с одной стороны забирают лидера а с другой отдают хоть и молодого игрока но с мотивировкой что у него появится игровое время. Как по мне такие трансферы лига должна рубить если планирует бороться с фарм-клубами внутри КХЛ.
Скажу даже больше, Хуснутдинов ушел в скрытую аренду... как только он начнёт играть хорошо, его тут же заберут обратно!
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norg
Ответ paster_bibo
Ну если главным оправдание трансфера служат слова "клуб ничего не нарушал и игрока под дулом пистолета никто не тащил". То это 100% неадекватная ситуация которая должна рассматриваться на уровне лиги. Т.к. по ходу сезона на первом году контракта из клуба который борется за плейофф забирают за мешок картошки игрока со статкой очко за игру. Такого не должно быть в нормальной лиге когда с одной стороны забирают лидера а с другой отдают хоть и молодого игрока но с мотивировкой что у него появится игровое время. Как по мне такие трансферы лига должна рубить если планирует бороться с фарм-клубами внутри КХЛ.
Кажется, не планирует
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SmilingBy
"Ну ведь никто же не умер!"
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IS
А ещё по потолку вопрос, хорват явно больше Хуснутдинова получать будет, проблем никак нет?)
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zenitka
Интересно,как удается вписатся под потолок зарплат,если отдаешь 2-х молодых игроков,не с очень большими контрактами, на топовых возрастных игроков
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Sever12
что значит переманивает игроков, он что свободный агент что бы выбирать, его забирали в наглую и всё.
ща пока всех лизунов ска не спросят про это не успокоятся.
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