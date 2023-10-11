Плющев о Рендуличе в СКА: «Клуб ничего не нарушил. Под дулом пистолета хорвата никто в Петербург не тащил»

Владимир Плющев не видит никаких проблем в новом обмене между СКА и «Сочи».

Вчера состоялась очередная сделка – клуб из Петербурга выменял у южан Борну Рендулича, отдав Марата Хуснутдинова.

– Ничего крамольного в этом трансфере нет. Существует регламент. В соответствии с ним, СКА ничего не нарушил. Забрали игрока, который им был нужен. Под дулом пистолета хорвата никто в Петербург не тащил. Рендуличу сделали предложение, которое его устроило. С юридической стороны вопросов нет никаких.

– Болельщики «Сочи» только возмущаются. Накануне даже ролик записали, обращенный к руководству клуба, чтобы не забирали лучших игроков у «Сочи».

– Это понятно совершенно. Болельщикам обидно, что СКА забрал одного из лучших хоккеистов «Сочи». Тем более «Сочи» сейчас прилично играет, народ ходит на трибуны. Но СКА из других клубов тоже пригласил игроков, их болельщикам тоже обидно. При этом клуб из Петербурга не нарушил закон. Просто воспользовался свои правом.

Если руководство КХЛ считает, что нужен какой-то закон, который защищал бы маленькие клубы от того, что у них переманивают игроков, они должны его продумать и вынести на обсуждение. Пока СКА поступает так, как разрешает регламент, в чем его обвинять? – сказал заслуженный тренер России.

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