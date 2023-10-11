Анисимов о критике качества льда от Ротенберга: «Это личное мнение Романа Борисовича. Ему спасибо, что он его до нас доносит»

Теги Лада СКА Торпедо КХЛ Нагорный дворец спорта профсоюзов Лада-Арена Роман Ротенберг Алексей Анисимов судья Хоккей

Алексей Анисимов ответил на критику качества льда со стороны Романа Ротенберга.

– Роман Ротенберг жаловался на лед в Тольятти и Нижнем Новгороде. Это и правда города-аутсайдеры?

– Единственная проблема со льдом в Нижнем Новгороде – это качество воды. Что бы технические службы ни делали, они эту проблему решить не в силах. «Торпедо» играет на этом льду и играет успешно. Что касается Тольятти, то от других команд я жалоб не слышал.

Это личное мнение Романа Борисовича, спасибо ему, что он его до нас доносит. Лед, с одной стороны, для всех одинаковый, но кому-то больше нравится мягкий, кому-то жестче. Нет критериев идеального льда. Не только у нас, но и по миру. В разных городах есть свои особенности с водой, определенные присадки.

Мы движемся в направлении того, чтобы не было лишних солей и примесей. Это целая научная работа. Лига планирует изучить состав воды на некоторых стадионах и дать рекомендации по работе с ней, – сказал главный арбитр КХЛ и член совета директоров лиги. 

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1 комментарий

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genowayy
Я думал никто не любит мягкий лед. Ноги еле волочишь, шайба плохо ходит. Разве нет? Есть тут профессионалы?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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