Игорь Ларионов-младший: «Не было такого, что отец ради меня взял «Торпедо». Он сразу сказал: «Если окажешься слабым, поедешь домой»

Теги Торпедо травмы Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Игорь Ларионов-младший Хоккей

Игорь Ларионов-младший рассказал об игре за «Торпедо» под руководством отца.

25-летний форвард набрал 8 (4+4) очков в 15 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Мне кажется, отец [Игорь Ларионов] так сильно за вас переживал, что согласился стать главным тренером в КХЛ, чтобы спасти вашу карьеру. Я прав в своей догадке?

– Ему было тяжело видеть, что я могу нормально играть в хоккей, но меня постоянно останавливают травмы. Как вот я заболел ковидом в «Куньлуне», и у меня возникли проблемы с сердцем. Вообще думали, что мне надо с хоккеем заканчивать.

Ну и представьте, когда ваш сын старается, все делает, а потом, оп – проблемы с сердцем, операция, третье, четвертое.

Но не было такого разговора, что отец ради меня взял команду. Он мне в первый день в «Торпедо» сказал: «Ты должен прийти на сборы полностью готовым. Если окажешься слабым, то поедешь домой».

– Так и сказал?

– Да. И я понял, что должен стать сильнее, если хочу остаться. Я все лето пахал, у меня были три-четыре тренировки в день без выходных. А когда приехал, то в первом же контрольном матче сразу же забил два гола. И стал вторым или третьим во всей предсезонке по очкам. А когда такой результат, то уже нет разницы, какая у тебя фамилия. Ты можешь спокойно думать, что тебя возьмут в команду.

Но когда я ехал в «Торпедо», то даже не арендовал квартиру. Я был готов к тому, что если не получится, уеду обратно. Но я относился к этому очень серьезно. Надо стараться, пробиться. И у меня это получилось, – сказал Ларионов-младший

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5 комментариев

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KasperSurgut
И почему-то я всему сказанному до последней буквы верю. Без иронии, действительно! Удачи и отцу и сыну!
+6
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Игорь Игорев
То, что он приблатненный, не отменяет того факта, что смотрится он норм.
+6
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Machine Head
В этом нет сомнений , что Ларионов старший так сказал . Принципиальный и порядочный человек. Надо сказать,,что сын не подводит отца и держит Марку. Видно , как сын выкладывается , возможно, даже через не могу . Определено не мажор. Правильное воспитание.
+6
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Иван1984
Батя молодец, поставил отличный веселый хоккей, а не унылое г.... И прёт москалей с большим баблом!!!
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Anti S
делай что должен и будь что будет.
Отец не оставил сына и результат пришёл)
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