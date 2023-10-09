Генменеджер «Торпедо» высказался о переговорах о контракте с Игорем Ларионовым.

– Правда, что переговоры по новому контракту Ларионова с «Торпедо» начнутся уже этой осенью?

– Мы этот диалог давно ведем. Просто есть определенные обстоятельства. И для наших болельщиков, а также экспертов немного приоткрою свет. В таких процессах всегда важно поступательное движение. Здесь же не так стоит вопрос: «Сколько надо денег?» – «Столько-то», пожали руки и разошлись.

Нет, нужно глобальное понимание долгосрочности проекта, серьезности этих намерений. Работают ли они или нет.

Игорь Николаевич хотел посмотреть, как «Торпедо» начнет второй сезон, как реагирует команда, какая у нас подпитка. Я в свою очередь подношу отличные снаряды, чтобы наша команда росла. И даже с перспективой не на год-два, а на пять-семь лет вперед.

Вот это все оценивая, мы спокойно сейчас встретимся с губернатором – Глеб Сергеевич [Никитин] держит руку на пульсе. Я уверен, все будет хорошо, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.