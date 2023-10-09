Генменеджер «Торпедо» о новом контракте с Ларионовым: «Диалог давно ведем. Встретимся с губернатором – он держит руку на пульсе. Я уверен, все будет хорошо»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Политика Матч ТВ Максим Гафуров Глеб Никитин Хоккей

Генменеджер «Торпедо» высказался о переговорах о контракте с Игорем Ларионовым.

– Правда, что переговоры по новому контракту Ларионова с «Торпедо» начнутся уже этой осенью?

– Мы этот диалог давно ведем. Просто есть определенные обстоятельства. И для наших болельщиков, а также экспертов немного приоткрою свет. В таких процессах всегда важно поступательное движение. Здесь же не так стоит вопрос: «Сколько надо денег?» – «Столько-то», пожали руки и разошлись.

Нет, нужно глобальное понимание долгосрочности проекта, серьезности этих намерений. Работают ли они или нет.

Игорь Николаевич хотел посмотреть, как «Торпедо» начнет второй сезон, как реагирует команда, какая у нас подпитка. Я в свою очередь подношу отличные снаряды, чтобы наша команда росла. И даже с перспективой не на год-два, а на пять-семь лет вперед.

Вот это все оценивая, мы спокойно сейчас встретимся с губернатором – Глеб Сергеевич [Никитин] держит руку на пульсе. Я уверен, все будет хорошо, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

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1 комментарий

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Матроскин52
Хотелось бы Игоря Николаевича в Торпедо надолго!!!
+2
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+2
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