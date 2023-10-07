Кожевников о «Торпедо»: «Ощущение, что в сборной Ларионову не давали работать. У него есть система – творят чудеса против сильных клубов»
Александр Кожевников оценил игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
– Самое главное, что Ларионов дал хоккеистам – воздух и свободу.
Кто бы ни пришел в его команду, они играют в его хоккей, играют в удовольствие. Это новые тенденции, я рад, что Игорь так развивается.
Такое ощущение, что в сборной ему не давали работать, но команды у него играли.
«Торпедо», например, было видно, что проседала раньше, а сейчас уже стала опытнее.
Теперь у нас в КХЛ есть команда, с которой можно брать пример как играть в атаке. Не только у ворот стоять, как некоторые, а играть вперед и бежать.
– Считаете его команду явлением?
– Да. Уверен, что не только у меня такое мнение. Все ждали, когда он провалится. Да, проиграли пару игр, а теперь опять начинают творить чудеса.
Значит, у него есть система и она работает. Подчеркну, что творит чудеса против сильных клубов, не только против «Амура» и «Адмирала».
– Приятно, что «Торпедо» собрано из молодежи?
– Конечно! Игорь еще раз доказал, что у нас талантов куча!
Просто нужно найти правильный подход к ним и правильно распорядиться всеми игроками, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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