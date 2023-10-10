Рендулич – болельщикам «Сочи»: «Получил предложение от СКА пару дней назад, это отличная возможность двигаться вперед. Спасибо за поддержку»

Борна Рендулич обратился к фанатам «Сочи».

Нападающего ранее обменяли в СКА на Марата Хуснутдинова.

«Привет, болельщики «Сочи»!

Это Борна Рендулич. Вы уже знаете новости. Теперь я буду играть за СКА. Я хотел сказать, что получил это предложение пару дней назад. И я думаю, что для меня это отличная возможность двигаться вперед в своей карьере. Хотел бы сказать большое спасибо за вашу поддержку в сезоне.

Мне нравится Сочи, я провел здесь замечательное время. Спасибо всей команде, тренерам и администрации клуба. Желаю болельщикам и команде всего самого лучшего в будущем», – сказал хорватский форвард в видеообращении.