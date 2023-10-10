Рендулич – болельщикам «Сочи»: «Получил предложение от СКА пару дней назад, это отличная возможность двигаться вперед. Спасибо за поддержку»

Теги СКА болельщики КХЛ Сочи Борна Рендулич Хоккей

Борна Рендулич обратился к фанатам «Сочи».

Нападающего ранее обменяли в СКА на Марата Хуснутдинова.

«Привет, болельщики «Сочи»!

Это Борна Рендулич. Вы уже знаете новости. Теперь я буду играть за СКА. Я хотел сказать, что получил это предложение пару дней назад. И я думаю, что для меня это отличная возможность двигаться вперед в своей карьере. Хотел бы сказать большое спасибо за вашу поддержку в сезоне.

Мне нравится Сочи, я провел здесь замечательное время. Спасибо всей команде, тренерам и администрации клуба. Желаю болельщикам и команде всего самого лучшего в будущем», – сказал хорватский форвард в видеообращении.

9 комментариев

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SmilingBy
Ответ Ron Weasley
Повёлся на деньги, и предал команду и болельщиков. ПОЗОР такому спортсмену
Ай ну вы серьёзно думаете, что для него есть разница в СКА и Сочи? Он приехал сюда заработать денег, он этим и занимается.
Ну а то, что он не разбирается в местной хоккейной кухне ему ещё аукнется, когда он поймёт куда и к кому он попал)
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Александр Сандалов
Ответ Ron Weasley
Повёлся на деньги, и предал команду и болельщиков. ПОЗОР такому спортсмену
Чувак за эту команду Сочи пару месяцев играет,никому он там ничего не должен)Все сделал правильно,он не самый выдающийся хоккеист , легионер,причем чем уже ветеран ,а тут контакт наверное с прибавкой
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Николай Блясов
знает систему?
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Александр Сандалов
Ответ HockeyMan
А с чего вы думаете что контракт будет с прибавкой? Там у ска уже потолок трещит. Просто поехал в клуб, который якобы имеет больше шансов на кубок
Не думаю,а уверен,тут не НХЛ ,Ротан уверен большую часть ЗП в конверте выплачивает .Это его игрушка,весь хоккей в России ,и пока его "дядя "Вова будет править , ничего не поменяется,у него есть куча ветеранов холуев ,куча игроков холуев и весь персонал лиги включая Морозова ,которые по сути его петрушки на веревочках.Единственное ,что он не может сделать ,выиграть лигу ,т.к другой клуб по патронажем друга дяди Вовы
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Ron Weasley
Повёлся на деньги, и предал команду и болельщиков.
ПОЗОР такому спортсмену
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Александр Тихонов
если Редулич так считает, то ему пора в ряды ЛГБТ
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KasperSurgut
Через несколько месяцев обратно обменяют на игрока, который набрал форму, а его на спаде вернут. Вот такая вот система.
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Огюст
В 4-5 играх не будет от тебя в Ска голов и купят тебе билет до Амура !
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HockeyMan
Ответ Александр Сандалов
Чувак за эту команду Сочи пару месяцев играет,никому он там ничего не должен)Все сделал правильно,он не самый выдающийся хоккеист , легионер,причем чем уже ветеран ,а тут контакт наверное с прибавкой
А с чего вы думаете что контракт будет с прибавкой? Там у ска уже потолок трещит.
Просто поехал в клуб, который якобы имеет больше шансов на кубок
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