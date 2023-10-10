Рендулич – болельщикам «Сочи»: «Получил предложение от СКА пару дней назад, это отличная возможность двигаться вперед. Спасибо за поддержку»
Борна Рендулич обратился к фанатам «Сочи».
Нападающего ранее обменяли в СКА на Марата Хуснутдинова.
«Привет, болельщики «Сочи»!
Это Борна Рендулич. Вы уже знаете новости. Теперь я буду играть за СКА. Я хотел сказать, что получил это предложение пару дней назад. И я думаю, что для меня это отличная возможность двигаться вперед в своей карьере. Хотел бы сказать большое спасибо за вашу поддержку в сезоне.
Мне нравится Сочи, я провел здесь замечательное время. Спасибо всей команде, тренерам и администрации клуба. Желаю болельщикам и команде всего самого лучшего в будущем», – сказал хорватский форвард в видеообращении.
Ну а то, что он не разбирается в местной хоккейной кухне ему ещё аукнется, когда он поймёт куда и к кому он попал)
ПОЗОР такому спортсмену
Просто поехал в клуб, который якобы имеет больше шансов на кубок