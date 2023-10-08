Щитов о Ротенберге во главе «России 25»: «Было бы интересно, если бы заседание ФХР проходило в прямом эфире. Хотелось бы узнать, чем этот кандидат сильнее, сколько их было»

Никита Щитов высказался о том, как проходили выборы главного тренера «России 25».

На тренерском совете ФХР было принято решение о том, что Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством . Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

– Было бы интересно, если бы это заседание проходило в прямом эфире. Люди должны были рассказать: «Вот у нас такой набор кандидатов на пост главного тренера» и объяснить свой выбор. Журналисты из разных регионов в прямом эфире могли бы присоединиться к трансляции и задать вопросы.

Ведь это же сборная нашей страны. Всем интересно узнать, почему главным тренером стал именно этот кандидат, чем он сильнее, и сколько всего их было.

Специалистам важно узнать аргументацию. И почему в совете только заслуженные ветераны хоккея, а нет специалистов нового поколения? Много вопросов хотелось бы задать. Пока у нас все по старинке делается, но, возможно, мы к этому придем в будущем.

– Выборы главного тренера сборной должны быть открытыми?

– Да, хотелось бы узнать, кто вообще были кандидатами на пост главного тренера. Общество становится более открытым, поэтому нельзя сидеть за закрытыми дверями.

Получился междусобойчик. Решили между собой и назначили по-быстрому. Хочется, чтобы все было открыто. Почему нет? Это было бы интересно, это возможность для обсуждения в прессе. Но такого пока нет, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан