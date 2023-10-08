Щитов о Ротенберге во главе «России 25»: «Было бы интересно, если бы заседание ФХР проходило в прямом эфире. Хотелось бы узнать, чем этот кандидат сильнее, сколько их было»

Теги ФХР Никита Щитов Кубок Первого канала Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Никита Щитов высказался о том, как проходили выборы главного тренера «России 25».

На тренерском совете ФХР было принято решение о том, что Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

– Было бы интересно, если бы это заседание проходило в прямом эфире. Люди должны были рассказать: «Вот у нас такой набор кандидатов на пост главного тренера» и объяснить свой выбор. Журналисты из разных регионов в прямом эфире могли бы присоединиться к трансляции и задать вопросы.

Ведь это же сборная нашей страны. Всем интересно узнать, почему главным тренером стал именно этот кандидат, чем он сильнее, и сколько всего их было.

Специалистам важно узнать аргументацию. И почему в совете только заслуженные ветераны хоккея, а нет специалистов нового поколения? Много вопросов хотелось бы задать. Пока у нас все по старинке делается, но, возможно, мы к этому придем в будущем.

– Выборы главного тренера сборной должны быть открытыми?

– Да, хотелось бы узнать, кто вообще были кандидатами на пост главного тренера. Общество становится более открытым, поэтому нельзя сидеть за закрытыми дверями.

Получился междусобойчик. Решили между собой и назначили по-быстрому. Хочется, чтобы все было открыто. Почему нет? Это было бы интересно, это возможность для обсуждения в прессе. Но такого пока нет, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан

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17 комментариев

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DollaBill
Мне кажется Ротенберг просто перед зеркалом стоял утром и решил назначить себя.
+42
0
+42
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Melnikov1968
Эта сборная России принадлежит Ротенбергу, которого окружили подхалимы и постоянно поют оды о его преданности хоккею.
+30
0
+30
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ROS#
Всем давно уже на сбродную 25 фиолетово и параллельно. И если она на этом кубке войдёт в четверку то это будет галактический успех
+22
-1
+21
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Daishi
>Общество становится более открытым, поэтому нельзя сидеть за закрытыми дверями.

Это где такое?
+11
-1
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Валерий Рзянин
А что, так можно было?!))) Это первый случай на моей памяти когда против Ромки публичная личность высказалась!!! Ребята, мы не одни. За пределами спортса тоже оказывается есть жизнь.
+7
0
+7
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Ми Ша
Мы посовещались и я решил …
+5
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sd4fmwrvz8
Щитов смело 👍хотя он не занимает никаких должностей что бы терять что то 😁
+3
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Разрушающий мифы
Как в старом анекдоте: в нашем клубе джентльменам принято верить на слово.
+3
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Dragon10
Раньше тренеры просматривали игроков для сборной в клубах, а сейчас РР-800 просматривает игроков для своей игрушки в играх сборной. Печально...
+2
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al
смело
Никита карьеру закончил?
(в сборной то точно)
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bathedd
Жалко парня, сожрут теперь!
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ALEXIS GOL
Тут другой вопрос, а собирались ли они вообще?
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J-12
👍
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Вадим Киреев
разве есть сомнения, что Йозе Марино лучший тренер?
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Санитар-волк
А то так непонятно, чем он "сильнее" ))
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Биомеханоид
Ответ DollaBill
Мне кажется Ротенберг просто перед зеркалом стоял утром и решил назначить себя.
"Ты прекрасен, спору нет. Но..." (разбивает зеркало).
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