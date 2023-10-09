«Барыс» выиграл в первом матче после отставки Скабелки. У «Трактора» победа и поражение при Заварухине

«Барыс» прервал серию из пяти поражений в КХЛ.

Казахстанская команда обыграла «Трактор» (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

«Барыс» победил в первой игре после отставки Андрея Скабелки. На посту главного тренера его заменил .

В свою очередь, « » под руководством одержал победу и проиграл в двух матчах. В прошлой игре команда выиграла у «Авангарда» (4:1).

В Восточной конференции « » находится на 10-м месте, «Трактор» – на 5-м.