«Барыс» выиграл в первом матче после отставки Скабелки. У «Трактора» победа и поражение при Заварухине

Теги Трактор Алексей Заварухин Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Барыс» прервал серию из пяти поражений в КХЛ.

Казахстанская команда обыграла «Трактор» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Барыс» победил в первой игре после отставки Андрея Скабелки. На посту главного тренера его заменил Галым Мамбеталиев.

В свою очередь, «Трактор» под руководством Алексея Заварухина одержал победу и проиграл в двух матчах. В прошлой игре команда выиграла у «Авангарда» (4:1).

В Восточной конференции «Барыс» находится на 10-м месте, «Трактор» – на 5-м.

2 комментария

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Персональные данные Номер 67327384
Видеотренеры, конечно, постарались
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Владимир Кутепов
Нужен тренер и дубина или плётка.
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