«Барыс» выиграл в первом матче после отставки Скабелки. У «Трактора» победа и поражение при Заварухине
«Барыс» прервал серию из пяти поражений в КХЛ.
Казахстанская команда обыграла «Трактор» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Барыс» победил в первой игре после отставки Андрея Скабелки. На посту главного тренера его заменил Галым Мамбеталиев.
В свою очередь, «Трактор» под руководством Алексея Заварухина одержал победу и проиграл в двух матчах. В прошлой игре команда выиграла у «Авангарда» (4:1).
В Восточной конференции «Барыс» находится на 10-м месте, «Трактор» – на 5-м.
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