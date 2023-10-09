Пушкарев вошел в тренерский штаб «Барыса»

«Барыс» представил обновленный тренерский штаб.

7 октября Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба. Исполняющим обязанности главного тренера « » стал Галым Мамбеталиев.

В его штаб вошли ассистент главного тренера , тренер нападающих Александр Высоцкий, тренер защитников и тренер по ОФП Александр Березенский.

Казахстанский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции при 12 поражениях в 15 играх.