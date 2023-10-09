Пушкарев вошел в тренерский штаб «Барыса»
«Барыс» представил обновленный тренерский штаб.
7 октября Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» стал Галым Мамбеталиев.
В его штаб вошли ассистент главного тренера Константин Пушкарев, тренер нападающих Александр Высоцкий, тренер защитников Ерлан Сагымбаев и тренер по ОФП Александр Березенский.
Казахстанский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции при 12 поражениях в 15 играх.
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