«Нефтехимик» хочет расторгнуть контракт с Гариповым без выплаты компенсации. Клуб сомневается в травме вратаря (Metaratings)

Теги Нефтехимик возможные переходы КХЛ Эмиль Гарипов деньги Хоккей

«Нефтехимик» намерен расторгнуть соглашение с вратарем Эмилем Гариповым.

32-летний игрок, получивший повреждение плеча в матче с «Металлургом» (3:8) и сделавший МРТ, до сих пор не находится в официальном списке травмированных, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, нижнекамцы планируют расторгнуть контракт без выплаты компенсации, поскольку ставят под сомнение факт травмы Гарипова.

В марте 2023 года «Нефтехимик» продлил соглашение с голкипером на один год, при этом большую часть прошлого сезона Гарипов пропустил из-за травмы и перенесенной операции.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ вратарь провел 8 матчей, пропуская в среднем 4,33 шайбы за игру.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий