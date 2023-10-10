«Нефтехимик» хочет расторгнуть контракт с Гариповым без выплаты компенсации. Клуб сомневается в травме вратаря (Metaratings)

«Нефтехимик» намерен расторгнуть соглашение с вратарем Эмилем Гариповым.

32-летний игрок, получивший повреждение плеча в матче с «Металлургом» (3:8) и сделавший МРТ, до сих пор не находится в официальном списке травмированных, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, нижнекамцы планируют расторгнуть контракт без выплаты компенсации, поскольку ставят под сомнение факт травмы .

В марте 2023 года « » продлил соглашение с голкипером на один год, при этом большую часть прошлого сезона Гарипов пропустил из-за травмы и перенесенной операции.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ вратарь провел 8 матчей, пропуская в среднем 4,33 шайбы за игру.