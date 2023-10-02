«Нефтехимик» второй раз в сезоне пропустил восемь голов – 3:8 от «Металлурга». Команда пропустила 53 шайбы за 12 игр

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Эмиль Гарипов Филипп Долганов Хоккей

«Нефтехимик» пропустил восемь голов за матч во второй раз в сезоне.

Команда тренера Олега Леонтьева проиграла «Металлургу» (3:8) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Счет по броскам – 16:39.

Пять голов нижнекамцы пропустили в третьем периоде. К 48-й минуте игры счет был 3:4 в пользу магнитогорцев.

Голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов пропустил семь голов, Филипп Долганов – одну шайбу.

Ранее в этом сезоне «Нефтехимик» пропустил восемь голов в матче против «Барыса» (0:8).

Команда Леонтьева находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 12 играх при разнице голов 27:53.

8 комментариев

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Иван Буренков
Думаю, пора Худобину покупать билеты до Нижнекамска
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Nepobedimy
Худобин, ждём тебя
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Пинающий Достоинства
Так-то 9
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Нияз Салахов
Просто Леонтьеву нужно обратный билет купить и белозерова и всю шайку и Ларионова - супер директора клуба разогнать к чертям, позорище полное, город позорят..
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Нияз Салахов
Всякий остаточный шлак набрали и хотят в плейофф попасть, команда на дне и обречена, больше всех пропустили меньше всех забили
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Любитель побеждать
Нефтехимик нужен (при том что есть Ак Барс), а Новокузнецк нет.
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Mac Miller
Ответ Любитель побеждать
Нефтехимик нужен (при том что есть Ак Барс), а Новокузнецк нет.
То есть жители Нижнекамска, Челнов и Елабуги пусть идут на 3 буквы имея под боком крупнейший завод?
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ilya1809
Ответ Любитель побеждать
Нефтехимик нужен (при том что есть Ак Барс), а Новокузнецк нет.
Ну вместо рассуждений о региональности, нормальный человек должен думать о результатах, у Нефти они не очень, но у Новокунецка они еще хуже.
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