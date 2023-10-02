«Нефтехимик» второй раз в сезоне пропустил восемь голов – 3:8 от «Металлурга». Команда пропустила 53 шайбы за 12 игр
«Нефтехимик» пропустил восемь голов за матч во второй раз в сезоне.
Команда тренера Олега Леонтьева проиграла «Металлургу» (3:8) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Счет по броскам – 16:39.
Пять голов нижнекамцы пропустили в третьем периоде. К 48-й минуте игры счет был 3:4 в пользу магнитогорцев.
Голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов пропустил семь голов, Филипп Долганов – одну шайбу.
Ранее в этом сезоне «Нефтехимик» пропустил восемь голов в матче против «Барыса» (0:8).
Команда Леонтьева находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 12 играх при разнице голов 27:53.
Спасай