«Нефтехимик» победил впервые в сезоне – 1:0 над «Автомобилистом». Гарипов сыграл на ноль, отразив 31 бросок
«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне КХЛ.
Команда тренера Олега Леонтьева переиграла «Автомобилист» (1:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер нижнекамцев Эмиль Гарипов сыграл на ноль, отразив 31 бросок.
В первом периоде вратарь парировал 9 бросков, во втором – 10, в третьем – 13.
Таким образом, «Нефтехимик» выиграл первый матч в сезоне после трех поражений. «Автомобилист» впервые проиграл в основное время – в предыдущих четырех играх команда набрала очки.
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