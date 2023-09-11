«Нефтехимик» победил впервые в сезоне – 1:0 над «Автомобилистом». Гарипов сыграл на ноль, отразив 31 бросок

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Олег Леонтьев Эмиль Гарипов Хоккей

«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева переиграла «Автомобилист» (1:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер нижнекамцев Эмиль Гарипов сыграл на ноль, отразив 31 бросок.

В первом периоде вратарь парировал 9 бросков, во втором – 10, в третьем – 13.

Таким образом, «Нефтехимик» выиграл первый матч в сезоне после трех поражений. «Автомобилист» впервые проиграл в основное время – в предыдущих четырех играх команда набрала очки.

1 комментарий

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Доминатор Тим
И ни слова об авторе забитой шайбы . Шафигуллин молодец )
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