«Нефтехимик» победил впервые в сезоне – 1:0 над «Автомобилистом». Гарипов сыграл на ноль, отразив 31 бросок

«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева переиграла «Автомобилист» (1:0) в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер нижнекамцев сыграл на ноль, отразив 31 бросок.

В первом периоде вратарь парировал 9 бросков, во втором – 10, в третьем – 13.

Таким образом, « » выиграл первый матч в сезоне после трех поражений. « » впервые проиграл в основное время – в предыдущих четырех играх команда набрала очки.