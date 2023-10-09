Тренер «Трактора» Заварухин об 1:2 от «Барыса»: «Есть претензии в стадии завершения. «Трактор» сильно добавил в созидании – много играем в атаке»
Алексей Заварухин объяснил причины поражения от «Барыса».
«Трактор» проиграл «Барысу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжело рассчитывать на победу, забивая один гол. К ребятам есть претензии в стадии завершения.
В созидании мы сильно добавили, много играем в атаке.
Повторюсь: одного гола недостаточно для победы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
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