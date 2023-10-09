Тренер «Трактора» Заварухин об 1:2 от «Барыса»: «Есть претензии в стадии завершения. «Трактор» сильно добавил в созидании – много играем в атаке»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Барыс Хоккей

Алексей Заварухин объяснил причины поражения от «Барыса».

«Трактор» проиграл «Барысу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело рассчитывать на победу, забивая один гол. К ребятам есть претензии в стадии завершения.

В созидании мы сильно добавили, много играем в атаке.

Повторюсь: одного гола недостаточно для победы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

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3 комментария

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Crosby174
Большинство исправляйте, пока не поздно.
+4
0
+4
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WoT - так!
Очень слабо играли!
+1
0
+1
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fort410
Настроя на победу не хватало...,а вот брака даже очень многовато....
0
0
0
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