Тренер «Трактора» Заварухин об 1:2 от «Барыса»: «Есть претензии в стадии завершения. «Трактор» сильно добавил в созидании – много играем в атаке»

Алексей Заварухин объяснил причины поражения от «Барыса».

«Трактор» проиграл « » (1:2) в матче регулярного чемпионата .

«Тяжело рассчитывать на победу, забивая один гол. К ребятам есть претензии в стадии завершения.

В созидании мы сильно добавили, много играем в атаке.

Повторюсь: одного гола недостаточно для победы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .