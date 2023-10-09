Сошников не забивает 15 матчей подряд. У форварда «Трактора» 1 гол в 17 играх сезона

Теги Трактор КХЛ Барыс Никита Сошников Хоккей

Безголевая серия Никиты Сошникова продлилась до 15 игр.

«Трактор» проиграл «Барысу» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий уральцев Никита Сошников в этой игре отметился результативной передачей в атаке, которую точным броском завершил Бадди Робинсон.

Но сам Сошников не забил в этом матче при трех бросках по воротам и 20:12 игрового времени.

В этом розыгрыше КХЛ нападающий забил один гол – во втором матче сезона против «Ак Барса».

Всего в чемпионате Сошников набрал 6 (1+5) очков в 17 матчах.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Очень переплаченные игрок
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pokazun
наброс на Сошникова, чтобы эффективная игра Антона не бросалась в глаза?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Ответ Alobama74
Дело то в не Сошникове, а в системе винипуха. Через контроль... через пасс... Щас может какой американец приедет из ахл. Объяснит идиотам ,что надо бросать почаще!
То вам(не конкретно вас, а болельщикам) не нравится, что команда играет бей беги и все восторгаются торпедо и спартаком. То наоборот у вас проблема в том, что игроки много пасуются)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crosby174
Почаще его выпускайте его не по позиции в центре да продолжайте такое же убогое большинство ставить. Сош хотя бы силовой игрой добирает, бьется, в отличие от того же шланга Бурдасова…
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Нормальный игрок... Он бьётся и старается... В отличии от звёздного Бурдасова... Не надо всю грязь выливать на него... У нас пол команды с 0-1-2 голами... Собак можно спускать на и каждого второго!!!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alobama74
Дело то в не Сошникове, а в системе винипуха. Через контроль... через пасс... Щас может какой американец приедет из ахл. Объяснит идиотам ,что надо бросать почаще!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Буркин
после того как ушёл из Салавата сдулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Ответ Александр Буркин
после того как ушёл из Салавата сдулся
Если не ошибаюсь, всего сезон был, когда он блистал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий