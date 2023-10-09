Сошников не забивает 15 матчей подряд. У форварда «Трактора» 1 гол в 17 играх сезона

Безголевая серия Никиты Сошникова продлилась до 15 игр.

« » проиграл « » (1:2) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий уральцев в этой игре отметился результативной передачей в атаке, которую точным броском завершил Бадди Робинсон.

Но сам Сошников не забил в этом матче при трех бросках по воротам и 20:12 игрового времени.

В этом розыгрыше КХЛ нападающий забил один гол – во втором матче сезона против «Ак Барса».

Всего в чемпионате Сошников набрал 6 (1+5) очков в 17 матчах.