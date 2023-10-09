Сошников не забивает 15 матчей подряд. У форварда «Трактора» 1 гол в 17 играх сезона
Безголевая серия Никиты Сошникова продлилась до 15 игр.
«Трактор» проиграл «Барысу» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уральцев Никита Сошников в этой игре отметился результативной передачей в атаке, которую точным броском завершил Бадди Робинсон.
Но сам Сошников не забил в этом матче при трех бросках по воротам и 20:12 игрового времени.
В этом розыгрыше КХЛ нападающий забил один гол – во втором матче сезона против «Ак Барса».
Всего в чемпионате Сошников набрал 6 (1+5) очков в 17 матчах.
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