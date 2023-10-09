Кожевников о «Тракторе»: «Назаров без работы, Воробьев свободен. У нас хватает российских тренеров. Иностранцы не нужны, они выжженное поле после себя оставляют»
Александр Кожевников считает, что «Трактору» не нужны иностранные тренеры.
Ранее клуб отправил в отставку Анвара Гатиятулина. Сообщалось, что новым главным тренером «Трактора» может стать североамериканец.
«В «Тракторе» не нужны никакие тренеры-иностранцы. Зачем они здесь нужны? Без работы челябинец Назаров, свободен Илья Воробьев, есть другие известные тренеры. Вот на кого надо обращать внимание.
У нас хватает российских тренеров, а канадцы и американцы, еще и малоизвестные, не должны занимать места наших специалистов. Они сюда приезжают деньги зарабатывать, а потом выжженное поле после себя оставляют», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Все бы такое поле оставляли как Хартли.
Пусть лучше продолжает тренировать свой язык