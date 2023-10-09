Кожевников о «Тракторе»: «Назаров без работы, Воробьев свободен. У нас хватает российских тренеров. Иностранцы не нужны, они выжженное поле после себя оставляют»

Теги Трактор Илья Воробьев Андрей Назаров Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Трактору» не нужны иностранные тренеры.

Ранее клуб отправил в отставку Анвара Гатиятулина. Сообщалось, что новым главным тренером «Трактора» может стать североамериканец.

«В «Тракторе» не нужны никакие тренеры-иностранцы. Зачем они здесь нужны? Без работы челябинец Назаров, свободен Илья Воробьев, есть другие известные тренеры. Вот на кого надо обращать внимание.

У нас хватает российских тренеров, а канадцы и американцы, еще и малоизвестные, не должны занимать места наших специалистов. Они сюда приезжают деньги зарабатывать, а потом выжженное поле после себя оставляют», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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11 комментариев

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GreenUfa
Назаров ? 😂
+8
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Сергей Иванов
Расскажите этому товарищу, что во главе сборной России на КПК будет гражданин страны НАТО!!!
+5
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Сергей Иванов
Назаров, это позор челябинского хоккея....
+5
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Ыжык
Странно что Светлова не вспомнил.
Все бы такое поле оставляли как Хартли.
+5
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Uriah Heep
Очень хорошо, что Назаров без работы.
+4
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слесарь Гавриленко
Назаров будет работать бесплатно! вот уверен
+3
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Игрок777
Назаров без Дамирки Рыспаева - деньги на ветер 😅
+2
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Ми Ша
Если хотите чтобы Трактор заглох, то Назаров идеальный рулевой.
Пусть лучше продолжает тренировать свой язык
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viktorpavlov70
Ну Воробьёва безусловно можно назвать хоккейным тренером. Но как можно относить к этой категории Назарова? Загадка Кожевникова.
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viktorpavlov70
Он где-то услышал выражение ВЫЖЖЕНОЕ ПОЛЕ. И теперь как мантру его повторяет в отношение Хартли. Сам уже в эту мантру поверил и думает, что сможет убедить в этом всех. А многие просто мечтают о таком "выжженном поле" и смеются над Кожевой, как над дурачком.
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