Генменеджер «Трактора»: «Юртайкин усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал»
Алексей Волков прокомментировал переход Данила Юртайкина в «Трактор».
Клуб выменял форварда у ЦСКА на Егора Фатеева.
«Данил усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего.
После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру.
Егору Фатееву мы желаем удачи и благодарим за честный труд в «Тракторе», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
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