Генменеджер «Трактора»: «Юртайкин усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Данил Юртайкин Егор Фатеев Хоккей

Алексей Волков прокомментировал переход Данила Юртайкина в «Трактор».

Клуб выменял форварда у ЦСКА на Егора Фатеева.

«Данил усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего.

После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру.

Егору Фатееву мы желаем удачи и благодарим за честный труд в «Тракторе», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Поздравляю трактор с отличным приобретением
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
На бумаге для себя Трактор сыграл в плюс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий