Генменеджер «Трактора»: «Юртайкин усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал»

Алексей Волков прокомментировал переход Данила Юртайкина в «Трактор».

Клуб выменял форварда у ЦСКА на Егора Фатеева.

« усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего.

После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру.

Егору Фатееву мы желаем удачи и благодарим за честный труд в « », – сказал генеральный менеджер клуба .