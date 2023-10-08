Щитов о «Тракторе»: «У Гатиятулина не получилось достучаться до команды. Игроки там опытные. Представляю, что они показывали бы, находясь в руках у Ларионова»

Никита Щитов прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина из «Трактора».

– Меня отставка не удивила. В Челябинске хотели видеть атакующий хоккей. В команде подобраны хорошие нападающие, но они совсем мало забивали. Игра была неинтересной как для болельщиков, так и для самой команды.

Хотя «Трактор» шел в зоне плей-офф, но играл с мучениями, с победами без опасных моментов. Это и решило вопрос с Гатиятулиным.

В Челябинске хотят радовать болельщиков, поэтому произошла отставка. Думаю, что может показать результат не хуже, а даже и лучше, и еще с меньшими финансовыми затратами.

Гатиятулин – хороший тренер, но у него не получилось показать зрелищный хоккей, построить новую модель, достучаться до команды. Хотя игроки там опытные. Представляю, что они показывали бы, находясь в руках у .

– Журналист Алексей Шевченко заявил, что « » нужен Ларионов.

– Очень многие говорят, что их командам нужен Ларионов. Но он один, а клубов – много, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.