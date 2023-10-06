Североамериканец «не из топов» – основной претендент на пост главного тренера «Трактора»

Главным тренером «Трактора» может стать североамериканец.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что основным кандидатом на пост главного тренера уральского клуба является североамериканский специалист «не из топов».

был назначен исполняющим обязанности главного тренера « ». Шевченко отметил, что специалист, возможно, будет работать в должности до конца октября.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может помочь родному клубу в переговорах с иностранным тренером из Северной Америки.

Напомним, что «Трактор» отправил Анвара Гатиятулина в отставку после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4). Команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.