Североамериканец «не из топов» – основной претендент на пост главного тренера «Трактора»

Теги Трактор Алексей Заварухин НХЛ КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Главным тренером «Трактора» может стать североамериканец.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что основным кандидатом на пост главного тренера уральского клуба является североамериканский специалист «не из топов».

Алексей Заварухин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Трактора». Шевченко отметил, что специалист, возможно, будет работать в должности до конца октября.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может помочь родному клубу в переговорах с иностранным тренером из Северной Америки.

Напомним, что «Трактор» отправил Анвара Гатиятулина в отставку после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4). Команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
memphis
Кожева после таких новостей разнесет все КБ на районе!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Бэбкок)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марсель Объелся
Понятно, Беднара из Колорадо не ждать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий