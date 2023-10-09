Агент Жафярова: «Разговоров об обмене из «Ак Барса» не было. Он работает и ждет, когда ему дадут шанс»

Теги Ак Барс Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Агент Дамира Жафярова высказался о ситуации вокруг игрока в «Ак Барсе».

Нападающий не играет с 28 сентября

– Ситуация такая же, ждем, когда ему дадут шанс. «Ак Барс» вернется из поездки, будем разговаривать.

Разговоров об обмене не было вообще. Непонятно откуда такая информация берется… Хотя понятно откуда, но это не соответствует действительности. Пока не было ни одного разговора о том, чтобы обменять его.

– Информация журналистов о том, что «Билялетдинов поставил крест на Жафярове», из той же серии?

– Я знаю, кто это распространяет. Информация полностью не соответствует действительности.

– Какое сейчас настроение у Жафярова?

– Он работает и ждет, когда ему дадут шанс, – сказал агент Шуми Бабаев.

Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: «Пока не хотим делать резких движений, но ситуация в любой момент может поменяться»

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Смены реже, деньги те же)
+2
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sd4fmwrvz8
Ждун
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Dundee
Шуми обещал Дамиру НХЛ. Лучше пусть едет туда и не ждёт.
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Вячеслав Котов
ну обещенного три года ждут
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Радмир Уфимцев
Ак барс как принцесса на горошине, ни себе ни людям
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