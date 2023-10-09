Агент Жафярова: «Разговоров об обмене из «Ак Барса» не было. Он работает и ждет, когда ему дадут шанс»

Агент Дамира Жафярова высказался о ситуации вокруг игрока в «Ак Барсе».

Нападающий не играет с 28 сентября

– Ситуация такая же, ждем, когда ему дадут шанс. «Ак Барс» вернется из поездки, будем разговаривать.

Разговоров об обмене не было вообще. Непонятно откуда такая информация берется… Хотя понятно откуда, но это не соответствует действительности. Пока не было ни одного разговора о том, чтобы обменять его.

– Информация журналистов о том, что «Билялетдинов поставил крест на Жафярове», из той же серии?

– Я знаю, кто это распространяет. Информация полностью не соответствует действительности.

– Какое сейчас настроение у ?

– Он работает и ждет, когда ему дадут шанс, – сказал агент .

Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: «Пока не хотим делать резких движений, но ситуация в любой момент может поменяться»