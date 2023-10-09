Лукоянов о 2:1 с «Адмиралом»: «Единственный грустный момент – «Ак Барс» пропустил в концовке. Хотелось, чтобы Ахтямов сыграл на ноль»

Теги Ак Барс КХЛ Артем Лукоянов Адмирал Артур Ахтямов Хоккей

Артем Лукоянов оценил победу «Ак Барса» над «Адмиралом» (2:1) в КХЛ.

– Сейчас все команды в лиге примерно равны по силе, плюс дает о себе знать смена часовых поясов, но главное – забить первыми. Победа, но единственный грустный момент – пропустили в концовке, а хотелось, чтобы Ахтямов сыграл на ноль. Мы выдержали, заслуженно победили.

– Вспомните детали своего гола.

– Неподготовленные броски с неожиданной для вратаря позиции – самые опасные. Планировал бросить с разворота, а игрок под воротами хорошо закрыл.

Главное, что шайба придала команде силы духа, движения, потом забили вторую. Хорошая командная работа, – сказал нападающий «Ак Барса».

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