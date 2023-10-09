Жафяров недоволен ситуацией в «Ак Барсе». Билялетдинов поставил крест на форварде («Бизнес Online»)
Дамир Жафяров недоволен ситуацией в «Ак Барсе».
Главный тренер клуба Зинэтула Билялетдинов поставил крест на форварде, утверждает «Бизнес Online».
По информации издания, между тренером и игроком непростые отношения. Билялетдинов считает, что дал Жафярову достаточно шансов, но он ими не воспользовался.
Жафяров на старте сезона-2023/24 провел 9 матчей и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Как сообщает издание, по мнению Билялетдинова, этого было достаточно, чтобы нападающий проявил себя и закрепился в составе. Сам Жафяров сильно недоволен ситуацией, но открыто своих эмоций не показывает.
Дамир Жафяров не играет с 28 сентября. Ранее стало известно, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего, но пока что безуспешно
Сообщается, что игроком интересуется ряд клубов, которые выходят на «Ак Барс» и обсуждают определенные вопросы, но до конкретики пока не дошло.
И ждём заявлений Шуми об интересе из НХЛ, разумеется)))