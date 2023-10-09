Жафяров недоволен ситуацией в «Ак Барсе». Билялетдинов поставил крест на форварде («Бизнес Online»)

Дамир Жафяров недоволен ситуацией в «Ак Барсе».

Главный тренер клуба поставил крест на форварде, утверждает «Бизнес Online».

По информации издания, между тренером и игроком непростые отношения. Билялетдинов считает, что дал Жафярову достаточно шансов, но он ими не воспользовался.

Жафяров на старте сезона-2023/24 провел 9 матчей и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Как сообщает издание, по мнению Билялетдинова, этого было достаточно, чтобы нападающий проявил себя и закрепился в составе. Сам Жафяров сильно недоволен ситуацией, но открыто своих эмоций не показывает.

не играет с 28 сентября. Ранее стало известно, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего, но пока что безуспешно

Сообщается, что игроком интересуется ряд клубов, которые выходят на « » и обсуждают определенные вопросы, но до конкретики пока не дошло.