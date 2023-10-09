Жафяров недоволен ситуацией в «Ак Барсе». Билялетдинов поставил крест на форварде («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров недоволен ситуацией в «Ак Барсе».

Главный тренер клуба Зинэтула Билялетдинов поставил крест на форварде, утверждает «Бизнес Online».

По информации издания, между тренером и игроком непростые отношения. Билялетдинов считает, что дал Жафярову достаточно шансов, но он ими не воспользовался.

Жафяров на старте сезона-2023/24 провел 9 матчей и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Как сообщает издание, по мнению Билялетдинова, этого было достаточно, чтобы нападающий проявил себя и закрепился в составе. Сам Жафяров сильно недоволен ситуацией, но открыто своих эмоций не показывает.

Дамир Жафяров не играет с 28 сентября. Ранее стало известно, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего, но пока что безуспешно

Сообщается, что игроком интересуется ряд клубов, которые выходят на «Ак Барс» и обсуждают определенные вопросы, но до конкретики пока не дошло.

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16 комментариев

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Sever12
у него контракт то 60 неверное, не так просто его пристроить.
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Ilia Tikhonov
Пусть возвращается в Торпедо
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ЧакЧак
в Нефть на перевоспитание...к Якупову
+3
-1
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DimaNN
Увы, это ожидаемо было.. Хотя, искренне желал Дамиру стать лидером АБ и уже в топовом по меркам КХЛ клубе проявить свои лучшие качества. Конечно, в Торпедо, где Дамир был, пожалуй, главной звездой команды у него было и времени на льду предостаточно, и игра в большинстве, и не был обременён работой в обороне.. Поэтому он мог творить на льду и играть в своё удовольствие, соответственно и результативность была отличная. У Билла система другая, и такой свободы никому они не даст. И конкуренция за место в ведущих звеньях абсолютно другая. Хочется пожелать Дамиру найти свою команду и вновь обрести себя.
И ждём заявлений Шуми об интересе из НХЛ, разумеется)))
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selachii
Ответ Ilia Tikhonov
Пусть возвращается в Торпедо
с его нынешним контрактом это всё равно, что внести разлад в коллектив, который вдвое меньше получает, так что не проканает(
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Габорик
Давайте на Пьянова? :)
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Андрей Савинов
Чем то насолил седому
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вперёд спартак
Бил просто тренер старомодный, ему подавай топов. Привык что у него все лучшие игроки собраны, чуть что не так и приехали...
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Руслан Х
Куньлунь?🤔
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Габорик
Ответ bars1998
на Шарипзянова мы еще вам сверху Адамчука отдадим 😅
Можем Пайгина только, кровинушку на родину :)
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АК БАРС АЛГА
Ответ Габорик
Можем Пайгина только, кровинушку на родину :)
не это чудо пускай у вас играет и дальше
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Александр Филиппов
Ответ Ilia Tikhonov
Пусть возвращается в Торпедо
мне кажется в Торпедо уже и так все на своих местах.
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