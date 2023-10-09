Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: «Пока не хотим делать резких движений, но ситуация в любой момент может поменяться»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о ситуации с форвардом Дамиром Жафяровым.
Нападающий не играет с 28 сентября
«Дамир на равных со всеми игроками тренируется в общей группе «Ак Барса». Состав на матчи в нашем клубе определяет тренерский штаб, исходя из работы игрока и его понимания игры.
Конечно, мы бы все хотели, чтобы адаптация шла быстрее, Дамир тоже переживает, но он показывает правильный настрой и добросовестно трудится.
Пока мы не хотим делать резких движений, но ситуация в любой момент может поменяться довольно быстро», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
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