Дмитрий Кагарлицкий: «Отметка в 700 матчей выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи. Я наслаждаюсь хоккеем»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Адмирал Артур Ахтямов Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий высказался после достижения отметки в 700 матчей в КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Довольны ли отрезком карьеры в 700 матчей?

– Были разные моменты на этом пути, взлеты и падения, но самое важное – как ты из таких ситуаций выбираешься.

Я пока не хочу оценивать свою карьеру, я ее не заканчиваю, считаю, у меня достаточно времени впереди. Главное – бороться с трудностями, переламывать их, идти дальше. Я наслаждаюсь хоккеем, буду наслаждаться и дальше.

Отметка в 700 матчей выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи.

– Чувствовалось, что команда стремилась отыграть этот матч на ноль. Чего не хватило?

– Пошли ненужные удаления, в том числе и я удалился. Но Артур [Ахтямов] сегодня отлично отыграл, все его поддержали.

– Как намерены готовиться к следующей игре против «Адмирала», будете что-то менять?

– Мы не сильно меняем свой хоккей, ни под кого не подстраиваемся. Если играем правильно, то у нас все получается. Хочется провести следующую игру без валидольной концовки, могли сегодня без этого побеждать, – сказал Дмитрий Кагарлицкий.

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