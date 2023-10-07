Скабелка покинул «Барыс», Мамбеталиев стал и.о. главного тренера. Клуб занимает 11-е место на Востоке при 12 поражениях в 15 играх
Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса».
Казахстанский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции при 12 поражениях в 15 играх.
Поражение от «Витязя» (2:3 ОТ) во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ стало для команды 5-м подряд.
52-летний белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 по 2020 годы (клуб дважды выходил во второй раунд Кубка Гагарина), а также в сезоне-2022/23.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.
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