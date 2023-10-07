Скабелка покинул «Барыс», Мамбеталиев стал и.о. главного тренера. Клуб занимает 11-е место на Востоке при 12 поражениях в 15 играх

Теги Сборная Казахстана по хоккею отставки Галым Мамбеталиев Андрей Скабелка КХЛ Барыс Хоккей

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса».

Казахстанский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции при 12 поражениях в 15 играх.

Поражение от «Витязя» (2:3 ОТ) во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ стало для команды 5-м подряд. 

52-летний белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 по 2020 годы (клуб дважды выходил во второй раунд Кубка Гагарина), а также в сезоне-2022/23.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

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5 комментариев

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Roman Schmidt
Вас Кравец не интересует?👍
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ЧакЧак
Михайлиса позовут...круговорот
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Сергей Орлов
Физрук, каких поискать. Но состав у Барыса объективно очень слабый, занимают своё место.
+3
-3
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hett
скабелка не поймал белку
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Дима Миронов
Ответ Сергей Орлов
Физрук, каких поискать. Но состав у Барыса объективно очень слабый, занимают своё место.
норм легионеры можно в топ 6 быть думаю
0
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