Хет-трик Гребенкина из «Металлурга» в ворота «Салавата» – 400-й в истории КХЛ. СКА лидирует по их числу, магнитогорцы на 2-м месте

Хет-трик Никиты Гребенкина из «Металлурга» – 400-й в истории КХЛ.

20-летний форвард забросил 3 шайбы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против « » (6:3).

Этот хет-трик стал юбилейным – 400-м в истории лиги.

Больше всего хет-триков сделали игроки (37), на втором месте « » (34).

В топ-6 также входят « » (33), московское «Динамо» (28), « » и «Салават» (по 25).