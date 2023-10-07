Хет-трик Гребенкина из «Металлурга» в ворота «Салавата» – 400-й в истории КХЛ. СКА лидирует по их числу, магнитогорцы на 2-м месте

Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг СКА рейтинги КХЛ Барыс Динамо Никита Гребенкин Хоккей

Хет-трик Никиты Гребенкина из «Металлурга» – 400-й в истории КХЛ.

20-летний форвард забросил 3 шайбы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (6:3).

Этот хет-трик стал юбилейным – 400-м в истории лиги. 

Больше всего хет-триков сделали игроки СКА (37), на втором месте «Металлург» (34). 

В топ-6 также входят «Барыс» (33), московское «Динамо» (28), «Ак Барс» и «Салават» (по 25). 

1 комментарий

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gukmamop
Барыс? Неожиданно
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