Хет-трик Гребенкина из «Металлурга» в ворота «Салавата» – 400-й в истории КХЛ. СКА лидирует по их числу, магнитогорцы на 2-м месте
Хет-трик Никиты Гребенкина из «Металлурга» – 400-й в истории КХЛ.
20-летний форвард забросил 3 шайбы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (6:3).
Этот хет-трик стал юбилейным – 400-м в истории лиги.
Больше всего хет-триков сделали игроки СКА (37), на втором месте «Металлург» (34).
В топ-6 также входят «Барыс» (33), московское «Динамо» (28), «Ак Барс» и «Салават» (по 25).
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