Кожевников о «Барысе»: «В увольнении Скабелки не вижу ничего удивительного. Игры не видно, у него не получилось создать команду»

Александр Кожевников высказался об уходе Андрея Скабелки из «Барыса».

Казахстанский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции при 12 поражениях в 15 играх.

«В увольнении Скабелки не вижу ничего удивительного. «Барыс» внизу турнирной таблицы. Руководству клуба нужен результат. Для этого они набирают игроков и тренеров. Любой тренер должен быть готов к отставке, если не дает результат.

Скабелка и в прошлом сезоне не вывел «Барыс» в плей‑офф. Игры у команды не видно. Очевидно, что у него не получилось создать команду», – сообщил двукратный олимпийский чемпион.

Скабелка покинул «Барыс», Мамбеталиев стал и.о. главного тренера. Клуб занимает 11-е место на Востоке при 12 поражениях в 15 играх