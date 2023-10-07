Скабелка о том, почему перестало работать большинство «Барыса»: «В последних матчах мы после 1-го периода начинали играть в три звена»

Теги Витязь Андрей Скабелка КХЛ Барыс Хоккей

Андрей Скабелка оценил поражение «Барыса» от «Витязя» (2:3 ОТ) в КХЛ.

«Парни – молодцы, сражались. Достаточно много удалений было, выстояли. Конечно, вопросы к бригаде большинства… Надо было решать после того, как выстояли столько меньшинства — и не смогли забить. И пропустили в овертайме.

Благодарю ребят, молодцы, много шайб на себя поймали. Хороший был настрой, жаль, не сумели взять два очка. Идем дальше.

Почему большинство перестало работать? Думаю, дело больше в том, что в последних четырех играх мы практически со старта, после первого периода, начинали играть в три звена.

Кстати, спасибо Старченко, он приехал, вернулся по-капитански, поднял немножко наш уровень нападения. Мы не знали, что он сыграет, он не был с нами в поездке, приехал из Астаны. Планировали, что Роман присоединится только после выезда, но он изъявил желание помочь, за что спасибо ему», – сказал главный тренер «Барыса».

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