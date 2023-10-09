Кучеров занял 8-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги. Макдэвид – 1-й, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3
Никита Кучеров вошел в топ-10 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги и опубликовал список с 10-го по 1-е место.
10. Микко Рантанен (форвард, «Колорадо»)
9. Сидни Кросби (форвард, «Питтсбург»)
8. Никита Кучеров (форвард, «Тампа»)
7. Остон Мэттьюс (форвард, «Торонто»)
6. Мэттью Ткачак (форвард, «Флорида»)
5. Давид Пастрняк (форвард, «Бостон»)
4. Кэйл Макар (защитник, «Колорадо»)
3. Леон Драйзайтль (форвард, «Эдмонтон»)
2. Нэтан Маккинннон (форвард, «Колорадо»)
1. Коннор Макдэвид (форвард, «Эдмонтон»)
Василевский занял 14-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Капризов – 17-й, Шестеркин – 18-й
Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й
Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й
Но в отличие от Питцбурга, кубка пока нету.
Да и оборона разного уровня.
Вот когда "нефть" решит наконец эти проблемы - начнёт претендовать на КС.
а если серьезно, не думаю, что нахождение Мэттьюса выше рядового Кучи справедливо