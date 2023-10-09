Кучеров занял 8-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги. Макдэвид – 1-й, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3

Теги Питтсбург Торонто Бостон Тампа-Бэй Флорида Колорадо Эдмонтон Сидни Кросби рейтинги НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Микко Рантанен Остон Мэттьюс Мэттью Ткачак Кэйл Макар Хоккей

Никита Кучеров вошел в топ-10 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги и опубликовал список с 10-го по 1-е место.

10. Микко Рантанен (форвард, «Колорадо»)

9. Сидни Кросби (форвард, «Питтсбург»)

8. Никита Кучеров (форвард, «Тампа»)

7. Остон Мэттьюс (форвард, «Торонто»)

6. Мэттью Ткачак (форвард, «Флорида»)

5. Давид Пастрняк (форвард, «Бостон»)

4. Кэйл Макар (защитник, «Колорадо»)

3. Леон Драйзайтль (форвард, «Эдмонтон»)

2. Нэтан Маккинннон (форвард, «Колорадо»)

1. Коннор Макдэвид (форвард, «Эдмонтон»)

Василевский занял 14-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Капризов – 17-й, Шестеркин – 18-й

Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й

Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й

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9 комментариев

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Владислав Никонов
Самый сложный выбор между Нэтоном и Леоном за вторую строчку. Немец не меньше достоин. А первая строчка уже оккупирована давно и эта оккупация ещё будет минимум 3-4 года. Такого доминирования одного игрока не было со времён Лемье/Гретцки, что говорит о величии таланта.
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Mephi027
Ответ Ryan T.
Потому что в том "Питтсбурге" играл пиковый Флери, а в "Ойлерз" то Джек Кэмпбелл, то Майк Смит, то прости Господи Микко Коскинен. Да и оборона разного уровня. Вот когда "нефть" решит наконец эти проблемы - начнёт претендовать на КС.
А кто виноват в этой ситуации?
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Juve Best Fan
Все по делу, радует что так много представителей Лавин
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Mephi027
Странно, что 2шт из топ3 в одной команде

Но в отличие от Питцбурга, кубка пока нету.
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Ryan T.
Ответ Mephi027
Странно, что 2шт из топ3 в одной команде Но в отличие от Питцбурга, кубка пока нету.
Потому что в том "Питтсбурге" играл пиковый Флери, а в "Ойлерз" то Джек Кэмпбелл, то Майк Смит, то прости Господи Микко Коскинен.
Да и оборона разного уровня.
Вот когда "нефть" решит наконец эти проблемы - начнёт претендовать на КС.
+1
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Maxim Shumov
3-е место Драйза кажется чутка несправедливым, но он находится на нем из-за того, что играет в Эдмонтоне, на вторых ролях. Ситуация сильно похожа на дуэт Кросби-Малкин ~2010 годов. Какие бы результаты второй не показывал, все равно по умолчанию будет в тени первого.
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Егор Старов
Рантанен и Мэтьюз вообще что тут делают ??? Воздуханы..А Кросби нужно поставить на место Макара
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iluvatar
Где Капризов?
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Radik_2.0
возмущен отсутствием Ничушкина.
а если серьезно, не думаю, что нахождение Мэттьюса выше рядового Кучи справедливо
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