Кучеров занял 8-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги. Макдэвид – 1-й, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3

Никита Кучеров вошел в топ-10 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги и опубликовал список с 10-го по 1-е место.

10. (форвард, «Колорадо»)

9. (форвард, « »)

8. (форвард, « »)

7. Остон Мэттьюс (форвард, « »)

6. Мэттью Ткачак (форвард, « »)

5. (форвард, « »)

4. Кэйл Макар (защитник, «Колорадо»)

3. (форвард, «Эдмонтон»)

2. Нэтан Маккинннон (форвард, «Колорадо»)

1. Коннор Макдэвид (форвард, «Эдмонтон»)

Василевский занял 14-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Капризов – 17-й, Шестеркин – 18-й

Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й

Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й