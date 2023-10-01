Василевский занял 14-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Капризов – 17-й, Шестеркин – 18-й
Три россиянина вошли в топ-20 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги и опубликовал список с 20-го по 11-е место.
20. Джек Айкел (форвард, «Вегас»)
19. Миро Хейсканен (защитник, «Даллас»)
18. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)
17. Кирилл Капризов (форвард, «Миннесота»)
16. Митч Марнер (форвард, «Торонто»)
15. Брэйден Пойнт (форвард, «Тампа»)
14. Андрей Василевский (вратарь, «Тампа»)
13. Джейсон Робертсон (форвард, «Даллас»)
12. Адам Фокс (защитник, «Рейнджерс»)
11. Джек Хьюз (форвард, «Нью-Джерси»).
Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й
Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й
Думаю из-за этого)