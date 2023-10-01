Василевский занял 14-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Капризов – 17-й, Шестеркин – 18-й

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Три россиянина вошли в топ-20 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги и опубликовал список с 20-го по 11-е место.

20. Джек Айкел (форвард, «Вегас»)

19. Миро Хейсканен (защитник, «Даллас»)

18. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)

17. Кирилл Капризов (форвард, «Миннесота»)

16. Митч Марнер (форвард, «Торонто»)

15. Брэйден Пойнт (форвард, «Тампа»)

14. Андрей Василевский (вратарь, «Тампа»)

13. Джейсон Робертсон (форвард, «Даллас»)

12. Адам Фокс (защитник, «Рейнджерс»)

11. Джек Хьюз (форвард, «Нью-Джерси»).

Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й

Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й

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8 комментариев

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Сергей Орлов
Робертсон впереди Василевского это абсурд)
+4
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Биомеханоид
Конкуренция огромная, прекрасных хоккеистов хватает. В 20 попасть - это очень круто. К тому же это всё вкусовщина.
+1
0
+1
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Sharfs
Хьюз одиннадцатый, Робертсон 13й...просто смех
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Кино Музыка
Капризов ниже Василевского... неожиданно.
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Всё знаю
Ответ Кино Музыка
Капризов ниже Василевского... неожиданно.
Ну Капризов пока ничего не добился)
Думаю из-за этого)
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