Василевский занял 14-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Капризов – 17-й, Шестеркин – 18-й

Три россиянина вошли в топ-20 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги и опубликовал список с 20-го по 11-е место.

20. (форвард, « »)

19. (защитник, «Даллас»)

18. (вратарь, «Рейнджерс»)

17. Кирилл Капризов (форвард, « »)

16. Митч Марнер (форвард, «Торонто»)

15. Брэйден Пойнт (форвард, «Тампа»)

14. Андрей Василевский (вратарь, «Тампа»)

13. Джейсон Робертсон (форвард, «Даллас»)

12. Адам Фокс (защитник, «Рейнджерс»)

11. Джек Хьюз (форвард, «Нью-Джерси»).

Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й

Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й