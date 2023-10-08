Сушинский о Рябыкине: «В «Авангарде» ему просто не дали времени. Отправили на 10-матчевый выезд и потом уволили. Это неправильно»

Теги Авангард Витязь Дмитрий Рябыкин Максим Сушинский КХЛ Матч ТВ Хоккей

Максим Сушинский высказался о назначении Дмитрия Рябыкина тренером «Витязя».

– Могу только поздравить Дмитрия с назначением. Рябыкин – профессиональный тренер, долго работал в «Авангарде», у него большой опыт, в том числе чемпионский.

«Витязь» я в нынешнем сезоне почти не видел, поэтому не могу сказать, чего можно добиться с этой командой.

– Опыт работы с Бобом Хартли определяющий в карьере Рябыкина?

– Дмитрий работал не только с Бобом. В совокупности полезен любой опыт.

– При этом у него не совсем получилось в «Авангарде» и «Магнитке».

– Я бы не сказал, что у не получилось в «Авангарде». Рябыкину просто не дали времени. Отправили на 10-матчевый выезд и потом уволили. Это неправильно, – сказал чемпион мира Максим Сушинский.

Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин возглавил «Витязь». Контракт – до конца сезона

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1 комментарий

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Ыжык
А про Магнитку сушинский решил не отвечать. На самом деле рябыкин уволил себя сам. У него был безграничный кредит доверия от Крылова. Но то как он вел себя с командой предопределило его судьбу в Авангарде. Ну не помню я что бы Хартли с кем то драться собирался или кого то из игроков поливал в прессе. Причем играли то неплохо, по крайней мере пока не случился конфликт.
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