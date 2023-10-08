Генменеджер «Витязя»: «С иностранными тренерами не общались, мы их не рассматриваем. Среди россиян есть немало талантливых ребят»

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Игорь Варицкий Александр Завьялов ТАСС Хоккей

Игорь Варицкий высказался о назначении Дмитрия Рябыкина тренером «Витязя».

«Ситуацию разрешали очень быстро после того, как Александр Васильевич Завьялов ушел по собственному желанию, поэтому времени на раздумья не было. Надо было быстро принимать решение и вести переговоры.

Почему остановились на кандидатуре Рябыкина? Были кандидаты, но кто-то не смог оставить предыдущие места работы. Место ему знакомое, так как он немало лет провел вместе с «Авангардом».

С иностранными тренерами не общались: я давно говорил, что мы их не рассматриваем, я всегда доверял и буду доверять российским тренерам, потому что среди них есть немало талантливых ребят.

Тренерский штаб на данный момент останется таким же. Никто задачу выхода в плей-офф не отменял», – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий. 

Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин возглавил «Витязь». Контракт – до конца сезона

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1 комментарий

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Pertinax Gandi
Может быть Александру Мостовому попробовать себя в хоккее? Он же в ночной лиге играл, значит по его представлению может быть и хоккейным тренером.
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