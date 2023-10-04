Форвард «Торпедо» Кручинин о 0:1 от «Авангарда»: «Немного расклеилась у нас игра, качество передач упало, мало делаем бросков»

Алексей Кручинин оценил поражение «Торпедо» от «Авангарда» (0:1) в КХЛ.

«Немного расклеилась у нас игра, качество передач упало. Не получается, отходим от своей игры, другая игра тоже не идет. Получаются большие разрывы между нападающими и защитниками.

Не доставляем шайбу в глубину чужой зоны, из-за этого не получается созидать. Мало делаем бросков. Шайбу контролируем, но плохо идем на ворота. Омичи сегодня выстраивались впятером вокруг своих ворот и все ловили на себя. А мы в это горячее место, откуда забиваются голы, не пошли.

Я пока не могу найти себе место и применение – не чувствую игру и ее ритм. Физически сегодня было полегче, но чувство дистанции и шайбы пока, к сожалению, на плохом уровне. Я должен делать своих партнеров лучше, пока я их делаю только хуже. По себе знаю, что если давно не играю, то потом тяжело разобраться с чувством дистанции. Не чувствую, где соперник, не чувствую, где партнер, все получается намного медленнее», – сказал нападающий « ».