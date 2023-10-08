Кэмерон Ли об «угрюмых русских»: «Ничего такого не замечаю. Все доброжелательные, не отличаются от канадцев»

Теги Амур НХЛ КХЛ Кэмерон Ли Хоккей

Защитник «Амура» Кэмерон Ли сравнил россиян и канадцев.

– Как насчет стереотипа, что русские – люди угрюмые и неприветливые?

– Вообще ничего такого не замечаю. Начиная с моих партнеров и работников клуба, заканчивая людьми на улицах. Все доброжелательные, ничем не отличаются от тех же канадцев.

Бывает, что в магазине на кассе я говорю, что не понимаю по-русски, и тогда кассир начинает просто говорить громче, ха-ха. Наверное, кому-то это может показаться агрессивным, но я-то понимаю, что человек просто хочет, чтобы я его понял, и неосознанно начинает повышать голос. Выглядит забавно.

– Ты живешь и работаешь в России уже почти полтора года. Что удивило тебя здесь больше всего за это время?

– Однозначно, русская зима. К этому я оказался совсем не готов. Пришлось покупать новую зимнюю одежду.

Да, я из Канады, там тоже не курорт, но конкретно в моем городе таких холодов, как в Хабаровске, не бывает, – сказал Ли.

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1 комментарий

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Pertinax Gandi
Ну кстати в Виннипеге зимой минус 30, а то и 40 обычное дело. Но если он из Ванкувера, то там из-за океана климат действительно достаточно мягкий.
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