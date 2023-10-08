Мартемьянов о 4:2 с «Ладой»: «Эмоции перехлестывали разум – много потерь. Положительных моментов тоже хватало. Настойчивость нападающих позволила забить голы»
Андрей Мартемьянов подвел итоги матча против «Лады» (4:2).
«Еще на раскатке чувствовались эмоции, желание выиграть, доказать и показать. Эмоции перехлестывали разум – много потерь на выходе из зоны, в средней зоне. Но положительных моментов тоже хватало.
Работали, при не лучшей игре в атаке настойчивость наших нападающих позволила забить голы. Надеюсь, эта победа даст нам положительный толчок», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Комментарии