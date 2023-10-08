Мартемьянов о 4:2 с «Ладой»: «Эмоции перехлестывали разум – много потерь. Положительных моментов тоже хватало. Настойчивость нападающих позволила забить голы»

Теги Лада Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча против «Лады» (4:2).

«Еще на раскатке чувствовались эмоции, желание выиграть, доказать и показать. Эмоции перехлестывали разум – много потерь на выходе из зоны, в средней зоне. Но положительных моментов тоже хватало.

Работали, при не лучшей игре в атаке настойчивость наших нападающих позволила забить голы. Надеюсь, эта победа даст нам положительный толчок», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий