Мартемьянов о 4:2 с «Ладой»: «Эмоции перехлестывали разум – много потерь. Положительных моментов тоже хватало. Настойчивость нападающих позволила забить голы»

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча против «Лады» (4:2).

«Еще на раскатке чувствовались эмоции, желание выиграть, доказать и показать. Эмоции перехлестывали разум – много потерь на выходе из зоны, в средней зоне. Но положительных моментов тоже хватало.

Работали, при не лучшей игре в атаке настойчивость наших нападающих позволила забить голы. Надеюсь, эта победа даст нам положительный толчок», – сказал главный тренер « » .