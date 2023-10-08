Браташ о 2:4 от «Амура»: «Удаление Росандича было вопиюще неоправданным. Третий гол – невыполнение обязанностей игроком. Эти моменты решили исход матча»
Олег Браташ назвал ключевые моменты матча против «Амура» (2:4).
«Ключевым стало удаление Росандича в третьем периоде и третья пропущенная шайба. Эти два момента – чисто индивидуальные.
Третий гол – невыполнение своих обязанностей игроком. Удаление Росандича было вопиюще неоправданным. Эти моменты и решили исход матча не в нашу пользу.
Но содержанием игры я доволен. Хорошая энергия, движение, много моментов. Наша беда – большинство, которое мы никак не можем наладить», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
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