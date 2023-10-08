Кожевников о «Витязе»: «Рябыкин сильно рискует. Состав у команды скромный, из-за очередного переезда немного потеряны болельщики»
Александр Кожевников высказался о назначении Дмитрия Рябыкина тренером «Витязя».
– Уже известен новый тренер «Витязя» – Дмитрий Рябыкин. Что скажете?
– Рябыкин мне нравился по Омску, он бился на льду за команду и с канадскими бойцами «Витязя», и в прессе – со мной, когда я критиковал Боба Хартли. Парень жесткий, с характером, таких в нашем хоккее не много.
Но Рябыкин должен понимать, что он сильно рискует.
– Почему?
– Чтобы выйти из такого кризиса, нужен состав и нужны болельщики, которые дают команде энергетику.
Состав у «Витязя» скромный, из-за очередного переезда немного потеряны и болельщики, значит, надо делать ставку на молодежь. Год-полтора на это уйдет – но команда, подозреваю, будет болтаться, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин возглавил «Витязь». Контракт – до конца сезона
Комментарии