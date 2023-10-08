Кожевников о «Витязе»: «Рябыкин сильно рискует. Состав у команды скромный, из-за очередного переезда немного потеряны болельщики»

Александр Кожевников высказался о назначении Дмитрия Рябыкина тренером «Витязя».

– Уже известен новый тренер «Витязя» – . Что скажете?

– Рябыкин мне нравился по Омску, он бился на льду за команду и с канадскими бойцами « », и в прессе – со мной, когда я критиковал Боба Хартли. Парень жесткий, с характером, таких в нашем хоккее не много.

Но Рябыкин должен понимать, что он сильно рискует.

– Почему?

– Чтобы выйти из такого кризиса, нужен состав и нужны болельщики, которые дают команде энергетику.

Состав у «Витязя» скромный, из-за очередного переезда немного потеряны и болельщики, значит, надо делать ставку на молодежь. Год-полтора на это уйдет – но команда, подозреваю, будет болтаться, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин возглавил «Витязь». Контракт – до конца сезона