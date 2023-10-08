Крикунов о «России 25» на Кубке Первого канала: «В ФХР поступали просьбы от клубов не вызывать ключевых игроков. Календарь КХЛ слишком плотный, лидерам необходима передышка»

Владимир Крикунов высказался об участии «России 25» в Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

«Решение об участии в Кубке Первого канала сборной «России 25», которое было принято тренерским советом ФХР, я, как один из членов тренерского совета, поддерживаю. Приглашение молодых звезд должно придать дополнительную интригу, каждый из игроков, кто попадет в состав сборной, будет стараться максимально хорошо себя проявить.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил выбор в пользу «России 25». Он отметил, что календарь слишком плотный, лидерам команд необходима передышка.

В уже поступали просьбы от клубов не вызывать в расположение сборной ключевых игроков. Поэтому федерация идет навстречу клубам и не будет вызывать сильнейших игроков, тем более что мы вновь остались за бортом чемпионата мира. Есть возможность смотреть будущих звезд, а молодые игроки будут набираться международного опыта.

На мой взгляд, проведение турнира в Санкт-Петербурге придаст ему еще большую значимость. Мы все знаем, как в городе на Неве любят хоккей, к предстоящему турниру будет большой интерес. Полностью турнир никогда Санкт-Петербург не принимал, а отдельные матчи игрались там, причем даже на крупнейшем футбольном стадионе», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан