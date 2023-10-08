Крикунов о «России 25» на Кубке Первого канала: «В ФХР поступали просьбы от клубов не вызывать ключевых игроков. Календарь КХЛ слишком плотный, лидерам необходима передышка»

Теги ФХР Владимир Крикунов Владислав Третьяк Кубок Первого канала КХЛ календарь Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов высказался об участии «России 25» в Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступит «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Также участие примут сборные Китая, Беларуси и Казахстана.

«Решение об участии в Кубке Первого канала сборной «России 25», которое было принято тренерским советом ФХР, я, как один из членов тренерского совета, поддерживаю. Приглашение молодых звезд должно придать дополнительную интригу, каждый из игроков, кто попадет в состав сборной, будет стараться максимально хорошо себя проявить.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил выбор в пользу «России 25». Он отметил, что календарь КХЛ слишком плотный, лидерам команд необходима передышка.

В ФХР уже поступали просьбы от клубов не вызывать в расположение сборной ключевых игроков. Поэтому федерация идет навстречу клубам и не будет вызывать сильнейших игроков, тем более что мы вновь остались за бортом чемпионата мира. Есть возможность смотреть будущих звезд, а молодые игроки будут набираться международного опыта.

На мой взгляд, проведение турнира в Санкт-Петербурге придаст ему еще большую значимость. Мы все знаем, как в городе на Неве любят хоккей, к предстоящему турниру будет большой интерес. Полностью турнир никогда Санкт-Петербург не принимал, а отдельные матчи игрались там, причем даже на крупнейшем футбольном стадионе», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан

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7 комментариев

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Roman Kostyuchenko
Ни одного игрока ни один тренер не хочет наверняка отпускать в сборную к этому позорному питерскому тренеру!!!! за какие заслуги этот мажор главный тренер в сборной? Позор... особенно позор Третьяку, который этими решениями, просто затоптал дорожку хорошего отношения к себе за былые заслуги.
+9
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+9
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Ковид 07.10.52
Чтобы сборной руководил этот тип из одного городка, его земляки назвали ее "опять 25" и организовали просьбу подконтрольных клубов...тьфу...
+3
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+3
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urloff
Ответ Roman Kostyuchenko
Ни одного игрока ни один тренер не хочет наверняка отпускать в сборную к этому позорному питерскому тренеру!!!! за какие заслуги этот мажор главный тренер в сборной? Позор... особенно позор Третьяку, который этими решениями, просто затоптал дорожку хорошего отношения к себе за былые заслуги.
Вашей вере в Третьяка стоит позавидовать.
Былые заслуги это которые лет 40 назад??? 😉
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heivani
Какую значимость С-Петербургу может принести этот турнир по словам Крикунова? Это подлежит расшифровки .
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Заборостроитель
Т.е Роман Борисович имеет возможность выиграть турнир со снеговиком и встать в один ряд с корифеями тренерского мастерства. Вот это величие!
Может на этом и успокоится🤣
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FinishedBreakfast
Откуда Крикунов может знать, какие просьбы поступали в ФХР? Он там на должности или что?
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Ми Ша
«Россия 25» сегодня это игроки Торпедо и Северстали. Тандем тренерский на пять с плюсом
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