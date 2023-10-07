Ротенберг поздравил Путина с 71-летием: «С ним Россия снова стала мощным, независимым государством, уважаемым по всему миру. У нас мудрый и решительный Капитан»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Путин КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Сегодня 71-й день рождения отмечает наш лидер, наш Президент – Владимир Владимирович Путин.

Под его руководством Россия снова стала мощным во всех отношениях, по-настоящему независимым государством, которое уважают по всему миру.

С какими бы сложностями мы ни сталкивались, мы их все преодолеем, потому что у нас есть мудрый и решительный Капитан, который каждый день трудится на благо России.

Вдвойне приятно, что Владимир Владимирович Путин особое внимание уделяет спорту, в особенности хоккею. Благодаря усилиям нашего Президента, направленным на развитие нашего любимого спорта, сборная России вернула себе титул чемпионов мира в 2008 году, а потом и завоевала золотые медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Владимир Владимирович, я от всей души поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам чемпионского настроя, крепчайшего здоровья, невероятных успехов и огромного счастья!

Мы благодарны Вам за каждый день, который Вы посвящаете нашей Родине!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доносят в России, расстреливают в Америке
Ротен одним росчерком пера понизил вову в звании с подполковника до капитана.
+95
-5
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mcconaughey_lol
Задние проходы солнцеликого вычищены до блеска, респект Роману
+86
-1
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanc
Уважают по всему миру?
Латвия выдаёт наших граждан США, Сенегал захватывает наше судно, Таджикистан берёт в заложники наших лётчиков, Турция сбивает наш самолёт, Азербайджан расстреливает наших миротворцев. Зачастую об нашу страну вытирают ноги демонстративно.
+72
-4
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Franco
так уважают что ни в одном виде спорта соревноваться не хотят)
+53
0
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Унылый и неумный ветеран КГБ, ошалевший от неограниченной власти и приведший страну к катастрофе.
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
Ответ Алексѣй Пестовъ
С главнокомандующего до капитана)
Вторая буква в звании лишняя
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анюточка Колыханова
позже почитаю комменты
+43
-8
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
furiking
Где граница России проходит по состоянию на сегодня, как узнать?
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VolarMorgulis
Наша страна действительна стала независима. Независима от качественной медицины, импортных товаров, спорта, прав человека…
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilmir84
Ответ Lanc
Уважают по всему миру? Латвия выдаёт наших граждан США, Сенегал захватывает наше судно, Таджикистан берёт в заложники наших лётчиков, Турция сбивает наш самолёт, Азербайджан расстреливает наших миротворцев. Зачастую об нашу страну вытирают ноги демонстративно.
Армяне подписывают Римский статут, казахи обязуются не нарушать санкционный режим. даже белорусы в лице сипатого и то на...бывают Россию на каждом шагу. где величие якобы сверхдержавы? китаезам и кришнаитам по-дишмански продают углеводороды ради того, чтобы скважины не консервировать. ниграм зерно даром посылают, чтобы на элеваторах птицы не склевали или не испортилось от влаги. все "дружеские страны" на одном месте так и вертят этой "дружбой" с Россией, выгодно и безжалостно.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ furiking
Где граница России проходит по состоянию на сегодня, как узнать?
Посмотри в новых китайских картах
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fedorbazaykin
Йозе, поздравь лучше президента родной Португалии😅
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Всего лишь 71, жаль.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
screamer22
Ответ fedorbazaykin
Йозе, поздравь лучше президента родной Португалии😅
этот Йозе - финн
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lelouch
Спасибо деду что просрал все полимеры =(
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Мартыхин
Это уважение по всему миру-то выражается в запрете на участие русских в большинстве спортивных состязаний мира?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Ротен одним росчерком пера понизил вову в звании с подполковника до капитана.
С главнокомандующего до капитана)
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ Franco
так уважают что ни в одном виде спорта соревноваться не хотят)
так ведь боятся проиграть, это же очевидно
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В поисках смысла
Даже ничего не хочу сюда писать, а то посадят
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
Ответ Lanc
Уважают по всему миру? Латвия выдаёт наших граждан США, Сенегал захватывает наше судно, Таджикистан берёт в заложники наших лётчиков, Турция сбивает наш самолёт, Азербайджан расстреливает наших миротворцев. Зачастую об нашу страну вытирают ноги демонстративно.
моё любимое - ЮАР попросила путина не приезжать к ним на саммит БРИКС, чтобы не пришлось арестовывать)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ furiking
Где граница России проходит по состоянию на сегодня, как узнать?
Белгород пока ещё наш
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skjegget84
Эх, про план спросить бы еще у Капитана Волконогова…
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Владимир Путин - молодец,
Построил он себе дворец.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
endrioo
Первый лизнул. Ждем остальных.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boris Valshonok
Никто Пу не уважает и не боится.Оказался пустобрёхом и трусом редкостным.С таким рулилой,ничего хорошего страну не ждёт.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий