Ротенберг поздравил Путина с 71-летием: «С ним Россия снова стала мощным, независимым государством, уважаемым по всему миру. У нас мудрый и решительный Капитан»
Роман Ротенберг поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
«Сегодня 71-й день рождения отмечает наш лидер, наш Президент – Владимир Владимирович Путин.
Под его руководством Россия снова стала мощным во всех отношениях, по-настоящему независимым государством, которое уважают по всему миру.
С какими бы сложностями мы ни сталкивались, мы их все преодолеем, потому что у нас есть мудрый и решительный Капитан, который каждый день трудится на благо России.
Вдвойне приятно, что Владимир Владимирович Путин особое внимание уделяет спорту, в особенности хоккею. Благодаря усилиям нашего Президента, направленным на развитие нашего любимого спорта, сборная России вернула себе титул чемпионов мира в 2008 году, а потом и завоевала золотые медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Владимир Владимирович, я от всей души поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам чемпионского настроя, крепчайшего здоровья, невероятных успехов и огромного счастья!
Мы благодарны Вам за каждый день, который Вы посвящаете нашей Родине!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
Латвия выдаёт наших граждан США, Сенегал захватывает наше судно, Таджикистан берёт в заложники наших лётчиков, Турция сбивает наш самолёт, Азербайджан расстреливает наших миротворцев. Зачастую об нашу страну вытирают ноги демонстративно.
Построил он себе дворец.