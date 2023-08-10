Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики бизнес КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что без России у ИИХФ все рухнуло.

Сборная России была отстранена от ЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной на сезон-2023/24.

– ИИХФ уговорила российского спонсора не уходить от них, хотя он давал деньги именно под чемпионат мира в Санкт-Петербурге, который у нас отобрали. То есть мы идем навстречу.

– А без нас они не могут! У них все рухнуло. У нас много болельщиков на трибунах, у нас есть партнеры. А у них нет болельщиков и партнеров. Экономическая модель устремилась вниз.

Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся. Это будет плохо для всего мирового хоккея. Мы не должны этого допускать, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

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22 комментария

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Oleg Olegov
Ответ на второй вопрос как будто писали бабки из боевых отрядов Путина. Типа Байден, без нас ты не можешь, у тебя все рухнуло! Шольц, у тебя нет ни болельщиков, ни партнёров!
+23
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+21
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s_h_a_m_a_n
Мы вас отстраняем, а деньги вы все равно давайте.
Рома ещё и гордится этим по ходу...
+14
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special_k
т.е я правильно понимаю, что вся ИИХФ держалась на лиге Ставок и Московском этапе Евротура и ЧМ, который проходил в России раз в 10 лет?
+10
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artem klishin
Ответ Oleg Olegov
Ответ на второй вопрос как будто писали бабки из боевых отрядов Путина. Типа Байден, без нас ты не можешь, у тебя все рухнуло! Шольц, у тебя нет ни болельщиков, ни партнёров!
посмотрел я с ним пресс-конференцию, когда СКА Авангарду 1:5 проиграл. короче, я думаю, он где-то на уровне с этими боевыми бабками😆
+7
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Aleksey Yashin
"У нас много болельщиков на трибунах, у нас есть партнеры"

Роман, вы забыли добавить, что у нас есть Суперсерия Россия 25 - Беларусь, а у них нет!
+6
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Код да Винчи
Они просто перестроятся и будут жить по средствам, а Вы так и будете ждать, пока там замёрзнут, обанкротятся, соскучатся...., потрясая баблом от Газпрома.
+5
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Marat_NJL
Ответ s_h_a_m_a_n
Мы вас отстраняем, а деньги вы все равно давайте. Рома ещё и гордится этим по ходу...
Нас снова обманули))
+3
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Арсен Венгер (копия)
Доллар : братан, продолжай, у вас то ничего не рухнуло
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endrioo
Что не день, то новость, что, что-то там на Западе рухнулось в очередной раз, а пока евро по 107, доллар к первой сотне приближается, типа валюты которые ничем не обеспечены, и зависят от наших энерго ресурсов, но почему-то цены растут у нас, а плохо должно быть им.
В общем, ничего нового не услышал.
+3
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aarau
да вас послушать, так они еще в прошлом году замерзнуть должны были, какой вообще хоккей может быть? )))
+3
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No Name
Что за петух?:D
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kacnep
Ну прям как хозяин говорит
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Сергей
Подскажите, Роман, это сколько будет по времени?
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Alexander Poljakov
О, я помню новости лет 15 назад о том, как доллар скоро рухнет.. вот времена были
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Геннадий Туник
Ну что всё "о них",а не "о нас"?
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Demon69
Затнись ты уже,дурилка картонная
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psa.1207
Ага, а Европа уже замёрзла и всех кошек там съели.
Вообще, российской пропаганде пора переходить на новый уровень. Вон, в Северной Корее пиплу рассказывают, что их космонавты летали на Солнце, а футболисты выиграли чемпионат мира. Берите пример.
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brig_Mercury
Будни сверхдержавы - помогать бесполезным и неэффективным структурам существтвать, чтобы те при любом удобном случае вытирали бы ноги или втыкали ножи в спину. Никакой стратегии, только иллюзия величия.
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haymaker
На сайте IIHF есть Nike, Tissot, CCM, Bauer, Sherwood и еще несколько ноунеймов с загнивающего запада. Никаких российских спонсоров не замечено. То есть, федерация просто любезно согласилась получать деньги от Лиги Ставок. А ромка полон гордости за то, что спас федерацию от неминуемого банкротства ))
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memphis
Пошли возгласы с пьяной лавки у подъезда) безнасониничто!
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Андрей Калинин
Ответ special_k
т.е я правильно понимаю, что вся ИИХФ держалась на лиге Ставок и Московском этапе Евротура и ЧМ, который проходил в России раз в 10 лет?
Главный источник дохода ИИХФ это чемпионат мира, вообщем то не секрет, Рома намекает, что без сборной со звездами его никто не смотрит и спонсоры рекламу не продают.
Что конечно же бред, наверное биллетов они меньше продали но до банкротства далеко
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