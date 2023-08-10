Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»
Роман Ротенберг заявил, что без России у ИИХФ все рухнуло.
Сборная России была отстранена от ЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной на сезон-2023/24.
– ИИХФ уговорила российского спонсора не уходить от них, хотя он давал деньги именно под чемпионат мира в Санкт-Петербурге, который у нас отобрали. То есть мы идем навстречу.
– А без нас они не могут! У них все рухнуло. У нас много болельщиков на трибунах, у нас есть партнеры. А у них нет болельщиков и партнеров. Экономическая модель устремилась вниз.
Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся. Это будет плохо для всего мирового хоккея. Мы не должны этого допускать, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.
Рома ещё и гордится этим по ходу...
Роман, вы забыли добавить, что у нас есть Суперсерия Россия 25 - Беларусь, а у них нет!
В общем, ничего нового не услышал.
Вообще, российской пропаганде пора переходить на новый уровень. Вон, в Северной Корее пиплу рассказывают, что их космонавты летали на Солнце, а футболисты выиграли чемпионат мира. Берите пример.
Что конечно же бред, наверное биллетов они меньше продали но до банкротства далеко