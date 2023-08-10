Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»

Роман Ротенберг заявил, что без России у ИИХФ все рухнуло.

Сборная России была отстранена от ЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной на сезон-2023/24.

– ИИХФ уговорила российского спонсора не уходить от них, хотя он давал деньги именно под чемпионат мира в Санкт-Петербурге, который у нас отобрали. То есть мы идем навстречу.

– А без нас они не могут! У них все рухнуло. У нас много болельщиков на трибунах, у нас есть партнеры. А у них нет болельщиков и партнеров. Экономическая модель устремилась вниз.

Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся. Это будет плохо для всего мирового хоккея. Мы не должны этого допускать, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.