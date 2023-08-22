Ротенберг поздравил с Днем флага: «Уверен, в скором будущем мы еще не раз увидим российский флаг на олимпийской высоте и услышим звуки гимна в честь наших побед»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем государственного флага.

«Сегодня мы празднуем День государственного флага Российской Федерации.

У всех спортсменов особенное отношение к нашему триколору. Это невероятные чувства, когда ты стоишь на верхней ступени чемпионского пьедестала, слушаешь гимн России, а бело-сине-красное знамя поднимается все выше и выше в честь твоей победы.

Уверен, в скором будущем мы еще не раз увидим российский флаг на олимпийской высоте и услышим звуки гимна в честь наших побед. С праздником!» – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.