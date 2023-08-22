Ротенберг поздравил с Днем флага: «Уверен, в скором будущем мы еще не раз увидим российский флаг на олимпийской высоте и услышим звуки гимна в честь наших побед»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем государственного флага.

«Сегодня мы празднуем День государственного флага Российской Федерации.

У всех спортсменов особенное отношение к нашему триколору. Это невероятные чувства, когда ты стоишь на верхней ступени чемпионского пьедестала, слушаешь гимн России, а бело-сине-красное знамя поднимается все выше и выше в честь твоей победы.

Уверен, в скором будущем мы еще не раз увидим российский флаг на олимпийской высоте и услышим звуки гимна в честь наших побед. С праздником!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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4 комментария

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Bartez1986
а финнов и клятых англосаксов он тоже поздравляет?.
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Дмитрий Шелема
и это будет уже без твоего присутствия, 🤡
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Bashibuzuck
У него двойное гражданство? Так то вроде запрещали же, или это другое?🤨
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-1
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_Абырвалг_
Все ништяки -замки, дворцы,лечение,отдых , и многое другое ,ЭТО , имеет за счет западных технологий , при этом имея двойное, а может и тройное граражданство ! Шизофрения или когнитивный диссонанс в чистом виде.
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