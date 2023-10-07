«Каролина» не предложила контракты Астон-Ризу, Беллоузу, Болье, Конахеру, Перлини и Нику Шору. Они не прошли просмотр
«Каролина» не предложила контракты 6 игрокам, находившимся в клубе на просмотре.
«Харрикейнс» расторгли пробные соглашения с защитником Нэтаном Болье, форвардами Заком Астон-Ризом, Киффером Беллоузом, Кори Конахером, Бренданом Перлини и Ником Шором.
Кроме того, 20-летний защитник Алекси Хеймосалми продолжит выступать за финский «Эссят» на правах аренды.
Отметим, что в новом сезоне у «Каролины» не будет своего фарм-клуба в АХЛ. Ранее клуб сотрудничал с «Чикаго Вулвс», но в это межсезонье «волки» решили стать независимой командой.
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