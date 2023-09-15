Астон-Риз пройдет просмотр в «Каролине». У форварда 10 шайб и 163 хита в 77 играх за «Торонто» в прошлом сезоне
Форвард Зак Астон-Риз пройдет просмотр в «Каролине».
29-летний игрок присоединится к команде в тренировочном лагере.
В прошлом сезоне Астон-Риз выступал за «Торонто» и обновил личный рекорд по голам за сезон, всего набрав 14 (10+4) очков в 77 играх регулярного чемпионата.
Также он занял 1-е место в команде по силовым приемам (163) и 10-е – по блокам (43). В 6 играх плей-офф добавил еще 1 шайбу.
Всего в НХЛ нападающий провел 307 матчей и набрал 80 (42+38) очков. В плей-офф – 29 игр и 5 (2+3) баллов.
Его кэпхит по прошлому контракту составлял 840,4 тысячи долларов.
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