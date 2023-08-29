«Каролина» пригласила Конахера и Перлини на просмотр

«Каролина» пригласила Кори Конахера и Брендана Перлини на просмотр.

«Харрикейнс» объявили, что с форвардами подписаны пробные контракты. Они приедут в тренировочный лагерь клуба в сентябре.

33-летний не играл в с сезона-2019/20. В прошлом сезоне он вернулся в Северную Америку из Швейцарии и набрал 10 (4+6) очков в 17 играх в регулярном чемпионате АХЛ за «Бельвиль» и «Шарлотт». В плей-офф добавил 3 (2+1) балла в 7 играх.

Всего в НХЛ у него 193 матча и 75 (28+47) баллов.

27-летний Перлини (12-й номер драфта-2014) в прошлом сезоне сыграл 26 матчей за «Чикаго Вулвс» (бывший фарм «Харрикейнс») в АХЛ и набрал 15 (10+5) очков.

Всего в НХЛ у него 262 матча и 81 (50+31) очко. Последним его клубом в лиге был «Эдмонтон» в сезоне-2021/22.