«Каролина» пригласила Конахера и Перлини на просмотр

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«Каролина» пригласила Кори Конахера и Брендана Перлини на просмотр.

«Харрикейнс» объявили, что с форвардами подписаны пробные контракты. Они приедут в тренировочный лагерь клуба в сентябре. 

33-летний Конахер не играл в НХЛ с сезона-2019/20. В прошлом сезоне он вернулся в Северную Америку из Швейцарии и набрал 10 (4+6) очков в 17 играх в регулярном чемпионате АХЛ за «Бельвиль» и «Шарлотт». В плей-офф добавил 3 (2+1) балла в 7 играх. 

Всего в НХЛ у него 193 матча и 75 (28+47) баллов. 

27-летний Перлини (12-й номер драфта-2014) в прошлом сезоне сыграл 26 матчей за «Чикаго Вулвс» (бывший фарм «Харрикейнс») в АХЛ и набрал 15 (10+5) очков. 

Всего в НХЛ у него 262 матча и 81 (50+31) очко. Последним его клубом в лиге был «Эдмонтон» в сезоне-2021/22.

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1 комментарий

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Серый
Перлини в КХЛ пора
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