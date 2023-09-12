«Каролина» пригласила Беллоуза на просмотр. У 19-го номера драфта-2016 28 очков в 95 играх в НХЛ

Теги возможные переходы Айлендерс Филадельфия Каролина НХЛ чемпионат Швеции Векше Киффер Беллоуз Джейден Халбжевакс Хоккей

«Каролина» пригласила форварда Киффера Беллоуза на просмотр.

25-летний нападающий приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнс». Он не получил контрактного предложения от «Филадельфии», где провел прошлый сезон. Он был взят клубом с драфта отказов «Айлендерс». 

В 27 играх за «Флайерс» в регулярном чемпионате НХЛ 19-й номер драфта-2016 забросил 3 шайбы. По ходу сезона он выставлялся на драфт отказов. В 12 играх за «Лихай Вэлли» в АХЛ набрал 10 (3+7) очков. 

Всего в НХЛ у Беллоуза 95 матчей и 28 (14+14) очков. 

Также просмотр в «Каролине» пройдет форвард Джейден Халбжевакс.

26-летний экс-форвард системы «Сан-Хосе» провел прошлый сезон в Швеции, где стал чемпионом страны с «Векше» (52 матча и 20 очков в регулярном чемпионате SHL, 10+10; 17 игр и 4 балла в плей-офф, 2+2). 

 

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