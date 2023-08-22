«Каролина» пригласила Болье на просмотр. У защитника «минус 23» в 52 играх за «Анахайм» в прошлом сезоне

«Каролина» подписала пробный контракт с защитником Нэтаном Болье.

30-летний игрок осенью приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнс» на просмотр.

Прошлый сезон канадец провел в « », с которым подписал контракт на год и 850 тысяч долларов (после просмотра).

В 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 23», 39 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:14.

Также в его активе 49 силовых приемов (10-е место в команде) и 80 заблокированных бросков (5-е).

Всего в НХЛ Болье провел 471 матч и набрал 98 (12+86) очков при 340 минутах штрафа. В Кубке Стэнли у него 21 матч и 5 (0+5) баллов.