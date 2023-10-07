И.о. тренера «Витязя» Тертышный о 3:2 с «Барысом»: «Эмоции переполняют. Каждая победа дает их в связи с последними результатами»

Теги Витязь Алексей Тертышный КХЛ Барыс Хоккей

Алексей Тертышный оценил победу «Витязя» над «Барысом» (3:2 ОТ) в КХЛ.

После 15 матчей подмосковный клуб с 9 очками замыкает таблицу Запада.

«Была равная игра как в первом, так и во втором и третьем периодах. Ребята – молодцы, хочу их поздравить с победой. Они постарались выполнить то, о чем мы говорили на установке.

Понятно, что небольшие ошибки были, но мы с этим справились. Эмоции переполняют, в связи с последними результатами каждая победа дает всем эмоции. Хочу еще раз поблагодарить игроков.

Состояние Уилсона? Он пока в общей группе не катался. Но есть положительные моменты, может, сыграет в поездке», – сказал и.о. главного тренера «Витязя».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий