И.о. тренера «Витязя» Тертышный о 3:2 с «Барысом»: «Эмоции переполняют. Каждая победа дает их в связи с последними результатами»
Алексей Тертышный оценил победу «Витязя» над «Барысом» (3:2 ОТ) в КХЛ.
После 15 матчей подмосковный клуб с 9 очками замыкает таблицу Запада.
«Была равная игра как в первом, так и во втором и третьем периодах. Ребята – молодцы, хочу их поздравить с победой. Они постарались выполнить то, о чем мы говорили на установке.
Понятно, что небольшие ошибки были, но мы с этим справились. Эмоции переполняют, в связи с последними результатами каждая победа дает всем эмоции. Хочу еще раз поблагодарить игроков.
Состояние Уилсона? Он пока в общей группе не катался. Но есть положительные моменты, может, сыграет в поездке», – сказал и.о. главного тренера «Витязя».
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