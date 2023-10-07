Защитник «Салавата» Бирюков о 3:6 от «Металлурга»: «При 2:3 могли сравнять, но опять пропустили после удаления. Нужно больше забивать и меньше удаляться»

Евгений Бирюков оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Металлурга» (3:6) в КХЛ.

«Сегодня создали больше моментов, чем в прошлом матче против « ». Но сделали это только тогда, когда пропустили три шайбы. Надо было отыгрываться, полетели забивать, здорово забили в меньшинстве.

Нам нужно больше забивать и меньше удаляться. Удаления — наша проблема в начале этого сезона. Сложно объяснить причины. Может быть, перехлестывают эмоции. Не думаю, что кто-то хочет специально удалиться. Это все от эмоций — надо справляться с этим.

При счете 2:3 могли сравнять, но опять пропустили гол после удаления. Была веселая игра, но не в нашу пользу», – сказал защитник « ».