Евгений Бирюков – 7-й игрок, проведший 1100 матчей в рамках чемпионатов России
Евгений Бирюков – 7-й игрок, проведший 1100 матчей в чемпионатах России.
Юбилейной для 36-летнего защитника «Салавата» стала игра с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее этой отметки достигли Данис Зарипов («Ак Барс», 1323 матча, продолжает карьеру), Виталий Атюшов (1181), Александр Попов (1180), Сергей Мозякин (1161), Илья Никулин (1145) и Алексей Калюжный (1131).
В текущем сезоне у Бирюкова 56 игр и 4 (0+4) очка при полезности «минус 2», 22 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:48.
Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург», с которым трижды стал чемпионом страны.
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