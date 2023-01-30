Евгений Бирюков – 7-й игрок, проведший 1100 матчей в рамках чемпионатов России

– 7-й игрок, проведший 1100 матчей в чемпионатах России.

Юбилейной для 36-летнего защитника « » стала игра с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее этой отметки достигли («Ак Барс», 1323 матча, продолжает карьеру), Виталий Атюшов (1181), (1180), (1161), Илья Никулин (1145) и Алексей Калюжный (1131).

В текущем сезоне у Бирюкова 56 игр и 4 (0+4) очка при полезности «минус 2», 22 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:48.

Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург», с которым трижды стал чемпионом страны.